YDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 11. Dönem Mezuniyet Töreni yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kocaoğlu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Prof. Dr. Aslı Aykaç, Enstitü Müdürleri, Dekanlar, Öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık Lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve aziz Şehitler anısına saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2017 – 2018 Bahar Dönemi’nde, Ağız ve Diş Sağlığı 30, Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği 26, Anestezi Teknikerliği 57, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2, Çocuk Gelişimi Teknikerliği 11, Diyaliz Teknikerliği 28, Eczane Hizmetleri Teknikerliği 1, Elektronörofizyoloji Teknikerliği 10, Fizyoterapi Teknikerliği 49, İlk ve Acil Yardım 241, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerliği 3, Laborant ve Veteriner Sağlığı 4, Odyometri 50, Optisyenlik 1, Ortopedik Protez ve Ortes 3, Patoloji Laboratuvar Teknikerliği 4, Perfüzyon Teknikerliği 5, Radyoterapi Teknikerliği 6, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 18, Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği 33, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği 7, Yaşlı Bakım Teknikerliği 3 mezun verdi.

Açılış konuşmalarına geçmeden önce Yakın Doğu Dans Okulu’nun gösterisi renkli anlar yaşatırken, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul birincisi Sare kübra Yıldırım bir konuşma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Aykaç; “Sizler Kailteli Sağlık Hizmeti Verilmesinde Belki Her Zaman Ön Plana Çıkamayan Asıl Oyuncularsınız.”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Prof. Dr. Aslı Aykaç; “Öğrencilerimizin bugünlere ulaşmasını sağlayan tüm öğretim elemanlarımızın gönülden verdikleri desteklerden dolayı sağlık hizmetleri müdürü olarak kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Çağdaş ve kaliteli bir sağlık hizmetinin verilmesinde iyi donanımlı bir hastaneye, iyi yetişmiş ve deneyimli hekim kadrosunun yanında olmazsa olmazlardan biri de nitelikli yardımcı sağlık personellerinin varlığıdır. Sizler kailteli sağlık hizmeti verlimesinde belki her zaman ön plana çıkamayan asıl oyuncularsınız. Ne kadar iyi ve donanımlı cihazlarınız olursa olsun iyi bir eğitim almış iyi ve tecrübeli sağlık personelinin etkisi başarıda yadsınamaz” dedi.

Prof. Dr. Aykaç; “Mezun Olan Öğrencilerimiz İki Yıllık Eğitimleri Boyunca 17500 Saat Teorik 4 Bin Saat Pratik Uygulamalı Yanında Yaz Döneminde 30 İş Günü Sürekli Mesleki Staj Uygulaması Yapmışlarıdr”

Prof. Dr. Aykaç; “2008 yılında KKTC’de bir ilk olarak açılan tıp fakültesi ve buna paralel olarak 2010 yılında hizmete giren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile beraber yüksek standartlara ulaşma misyonundaki bir sonraki basamağını 2011 yılında nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmek amacıyla sağlık hizmetleri meslek yüksekokulumuzun hizmete girmesi ile tamamlanmıştır. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda 2011 yılında sadece 2 bölüm vardı ve bu iki bölümden mezun olan 34 öğrencimiz mevcuttu. Bugün 2017-2018 bahar döneminde toplam 70 programda eğitim vermeye devam etmekteyiz. Önümüzdeki dönem 2018-2019 güz dönemi itibari ile iki yeni programın eklenmesi ile beraber 25 ön lisans’tan oluşan bir yüksek okul olmanın verdiği mutluluğu hep birlikte yaşamaktayız. Mezun olan öğrencilerimiz iki yıllık eğitimleri boyunca 17500 saat teorik 4 bin saat pratik uygulamalı yanında yaz döneminde 30 iş günü sürekli mesleki staj uygulaması yapmışlarıdr” diye konuştu.

Prof. Dr. Aykaç veliler ve öğrencilere de seslenerek; “Velilerimiz tüm bu süreç içerisinde bizlere güvenerek büyük özveri ve özlemle gönderdiğiniz çocuklarınızdan ayrı kaldınız. Maddi ve manevi olarak onları desteklediniz. Bizler de onları belki biraz yorduk. Belki biraz terlettik. Ama bütün amacımız bu iki yıllık kısa eğitim döneminde onlara verebileceklerimizin en iyisini verebilmek ve onları iyi bir tekniker olarak yetiştirebilmekti. Sizlere açık yüreklilikle belirtebilirim ki bu kısa eğitim dönemi içerisinde onlara sağlam bir mesleki temel verdik. Bilgilerini deneyimle birleştirmelerini sağladık. Bundan sonraki mesleki gelişimleri için de doğru bir yol ve hedef çizdik. Sevgili öğrenciler çalışma yaşamınızda sizlere öğretilen doğrulardan sapmayın, onlar her zaman yol göstericiniz olsun. Sizler bugün alacağınız diploma ile birer sağlık çalışanı olacaksınız. Mesleğinizin temeli insandır, bunu hiç bir zaman aklınızdan çıkarmayın” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Murat Kocaoğlu; “Sağlık Sadece Hastalıklardan Ve Mikroplardan Korunmak Değil Bir Bütün Olarak Fiziki, Ruhi Ve Sosyal Açıdan da İyi Olma Hali Olarak da Tanımlanır.”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kocaoğlu;“İlk çağlardan başlayarak günümüze ulaşan süreçte bilgiyi üreten yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversiteler bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde geliştiren kurumlardır. Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İ. Günsel’in engin öngöüsü doğrultusunda 1988 yılında kurulan Yakın Doğu Üniversitesi yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin öğretim kadrosuyla uluslararası bir kimlikte etkinlik gösteren 118 ulusal ve uluslararası kuruluşa üye bir yüksek öğretim kurumudur. 19 fakülte, 6 enstitü, 2 yüksekokulu, 4 meslek yüksekokulu, 28 araştırma merkezi ve 1600 öğretim elemanı ve 27 bin öğrencisine en iyi eğitim ve öğretimi, araştırma ortamını sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi’nin temel amacı kendine güvenen, sorumluluğunu herşeyin üzerinde tutan, toplumsal ve tarihi değerleri gözeten, akılcı, yaratıcı ve özgür düşünceye sahip bireyler yetiştirmektir” diyerek cümlelerine başladı.

Prof. Dr. Kocaoğlu; “Sağlık sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunmak değil bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan da iyi olma hali olarak da tanımlanır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşayabilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, sağlıklı ve dürüst davranabilmesi, düşünce gelişiminin yanında bedensel ve ruhsal gelişimine de bağlıdır. Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek misyonunu üstlenmiş olan sağlık bilimleri çatısı altında tıp, diş hekimliği, eczacılık,veterinerlik, hemşirelik, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu gibi alanları barındırır. Sağlık hizmetlerinde ekip çalışması, sağlığın çeşitli alanlarında eğitim görmüş meslek sahiplerinin aslında sağlığına kavuşturulması, sağlığının korunması hedefine doğru yürümeleri hedefini taşır” dedi.

Son olarak öğrencilere seslenen Prof. Dr. Kocaoğlu; “Diploma alarak sadece hayatınızın belli bir dönemini tamamladınız. Diplomanız sizin aslında bundan sonraki meslek hayatınıza başlamanız için bir araç olacaktır. Bizim size verdiğimiz temel eğitim üzerine bundan sonra yapacağınız pratikler sizin tecrübelerinizi artıracaktır. Bugün dipolamalarınızı alıp bizden ayrılacaksınız ama şunu da bilmenizi isteriz. Ne zaman bir rehberliğe veya yardıma ihtiyacınız olur ise Yakın Doğu Üniversitesi çalışanları size yardım etmekten, yol göstermekten memnun olacaktır. Bu vesile ile sizleri tekrar tebrik ederken, yeni yaşamınızda başarı, sağlık ve mutluluklar dilerim” ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

Konuşmalarının ardından meslek andını Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Prof. Dr. Aslı Aykaç içirtti.Tören diplomaların dağıtılmasının ardından mezun öğrencilerin keplerini havaya atması ile sona erdi.