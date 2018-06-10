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YDÜ, Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Tanıtım Toplantısında Yer Aldı…

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YDÜ, Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Tanıtım Toplantısında Yer Aldı…
YDÜ, Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Tanıtım Toplantısında Yer Aldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerin eğitim fakültesi dekanlarının katılımıyla düzenlenen "Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu’nda yer alan toplantıda, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman’ın, yeni programlar ile yeni öğretmen yetiştirme stratejileri konusunda bilgiler aktardığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz'ın da konuşma yaptığı toplantı sonunda, Atatürk Eğitim Fakültesinin yeni öğretim yılındaki uygulamalarının güçlenmesi çalışmaları için gerekli materyaller de sağlandı.
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mirici, Atatürk Eğitim Fakültesi mezunlarının, meslek yaşamlarında çağın gereklerini yerine getirebilmesi için eğitim programlarının güncellenmesi çalışmalarını da hızla başlattıklarını dile getirdi.

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