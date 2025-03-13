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Yeni atama

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Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Adil Özyılkan oldu
Yeni atama

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü mevkiine Adil Özyılkan atandı.

Atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

2019 yılından beri ilgili dairede müdür olan Cenk Soydan, 28 Aralık 2024 tarihinde görevden alınmıştı.

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