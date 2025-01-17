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Yeni geçiş kapılarının açılması amacıyla eylem düzenlendi “Birleşik Kıbrıs-İki Top

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Yeni geçiş kapılarının açılması amacıyla eylem düzenlendi “Birleşik Kıbrıs-İki Top
Yeni geçiş kapılarının açılması amacıyla eylem düzenlendi “Birleşik Kıbrıs-İki Top

“Birleşik Kıbrıs-İki Toplumlu Barış İnisiyatifi”, yeni geçiş kapılarının açılması talebiyle Metehan Sınır Kapısı’nda eylem yaptı.

İnisiyatiften yapılan açıklamada, binlerce kişinin iş, eğitim, sağlık, ticaret ve sosyal etkileşimler için kontrol noktalarını kullandığı ifade edilerek, yeni geçiş noktalarının açılmasının insanların günlük hayatlarını kolaylaştıracağı belirtildi.

Özellikle Metehan Sınır Kapısı’ndaki gecikmeleri azaltmak için acil önlemlere ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, ihaleye çıkılarak, inşaat çalışmalarına gecikmeden başlanması istendi.

"Haspolat, Kiracıköy, Akıncılar, Erenköy ve Lefkoşa’nın eski merkezi gibi yeni geçiş noktalarının açılmasının, günlük ihtiyaçları karşılamak, ticareti kolaylaştırmak ve sınır hattının her iki tarafındaki trafik sıkışıklığını hafifletmek için elzem olduğu" belirtilen açıklamada, “Bu yeni kontrol noktaları, faydalarını en üst düzeye çıkarmak için hem araç hem de yaya geçişlerine elverişli hale getirilmelidir” denildi.

Liderlerin bu beklentileri acilen karşılamaları ve toplumların ihtiyaçlarına ve ilgili altyapının durumuna göre yeni kontrol noktalarının açılmasına öncelik vermeleri gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Günlük yaşamları iyileştirmeye odaklanırken, birincil hedefimiz Kıbrıs sorununun çözümü ve ülkemizin ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararları ve Guterres Çerçevesi doğrultusunda siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyonda yeniden birleşmesi olmaya devam etmektedir. Bu, gelecek nesiller için, barış içinde bir gelecek için tek geçerli yoldur.”

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