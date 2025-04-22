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Yeni Meclis’te ilk temsili Genel Kurul: Gündem ‘Çocuk Hakları’

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, yeni Cumhuriyet Meclisi’nde 23 Nisan Özel Oturumu düzenlendi.
Yeni Meclis’te ilk temsili Genel Kurul: Gündem ‘Çocuk Hakları’

“Çocuk Hakları” gündemiyle gerçekleştirilen ilk Genel Kurul toplantısına, ülke genelindeki okullardan, Meclis’teki milletvekili dağılımına uygun şekilde belirlenen 50 öğrenci katıldı. Öğrenciler, milletvekillerinin koltuklarına oturarak söz aldı ve görüşlerini Meclis kürsüsünden dile getirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan temsili Meclis Genel Kurulu’nda öğrencilere, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bazı bakanlar, milletvekilleri ve öğretmenler eşlik etti.

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