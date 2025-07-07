Yeni plaka dönemi başladı, iki harfli sistem tarihe karıştı

Trafikteki araç sayısının artmasıyla birlikte, KKTC’de yıllardır kullanılan iki harfli plaka sistemi yerini üç harfli yeni plaka düzenine bıraktı. “AA 001 A” formatıyla başlayan sistemle birlikte özel plakalar için açık artırmalar da başlıyor.

KKTC’de taşıt plakalarında uzun yıllardır kullanılan iki harfli sistem tarihe karıştı.

Trafikteki araç sayısındaki hızlı artış, mevcut plaka kombinasyonlarının yetersiz kalmasına neden oldu. Bu nedenle, üç harfli yeni plaka sistemi yürürlüğe girdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü, yeni plakalarla ilgili açık artırma işlemlerinin Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nden yapılabileceğini bildirdi. Bu kapsamda 001 plaka 24 bin TL’den açılacak.

Daire, özel sıradan seçilmiş plaka açık artırma randevu saatlerini de kamuoyuna duyurdu.

Öte yanda, 28 Mayıs 2025’te yürürlüğe giren tüzük değişikliğiyle, ücretli yolcu taşımacılığı yapan araçların plakalarına da “T” harfi eklenmişti.

NE OLMUŞTU?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan yeni uygulamanın detaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Haziran ayında 2 harfli sistem sona ererken, Bakan Arıklı, yeni plaka düzenlemesinin ilk örneğinin “AA 001 A” formatında olacağını açıklamıştı.