Yeni Trafik Denetim Sistemi: 1 Kilometreden Video, Anında Ceza!

1. Yeni Kameralar 1 Kilometreden Video Kaydediyor
Yeni sistem, sadece fotoğraf değil, 1 km uzaklıktan video çekebiliyor.
Araçların plakası, rengi, markası ve modeli otomatik tanınıyor.
Tespit edilen bilgiler anlık olarak Holnet ağına aktarılıyor.
2. Ceza Ödemeyen Ercan Havalimanı’ndan Çıkamayacak
Kiralık araçlarla yapılan trafik ihlalleri anında tespit edilecek.
Trafik cezası ödenmeyen araçların kullanıcıları, Ercan Havalimanı'ndan çıkış yapamayacak.
3. 16 Ağustos’a Kadar Ceza Kesilmeyecek
16 Ağustos’a kadar sistem deneme aşamasında olacak, bu süreçte ceza kesilmeyecek.
Ancak eski kameralar aktif, bu yüzden mevcut ihlallere ceza yazılmaya devam ediliyor.
Arıklı uyardı: “16’sından sonra cezalar ağır olacak.”
