YENİ YIL BÜTÇESİ ÜZERİNE

Bakanlar kurulu 2019 mali yılı bütçesini 7 milyar 705 milyon TL.ve öngörülen açığın 825 milyon TL olacağı öngörülmüştür.TC’nin bütçeye katkısı olmazsa bu açık 1 milyar 300 milyon TL.olacağı öngörülmüştür.

Bu bütçe açığı nasıl kapatılacaktır. Bu güne kadar yapıldığı gibi bu açık dar gelirlinin cebine el atarak mı kapatılacaktır.

İlk adım zaten atılmış ve çalışanın son üç aylık hayat pahalılığının ödenmeyeceği Bakanlar Kurulu kararı ile açıklanmıştır. Üstelik 2019 mali yılında ödenmesi mümkün olacakmış gibi bir da absürt açıklama yapılmıştır.%17bütçe açığı öngörülen bir bütçeden nasıl tasarruf yapıp ödeyeceksiniz?.

6 aydır enflasyon artışlarını cebinden karşılayan çalışana bu giderlerinin 3 aylık kısmını ödeyerek onların cebindeki parayı 3 aylık daraltma değil oransal olarak % ile yaptığınız HP uygulamalarında bürüt maaşları düşürerek tasarruf sağlayacaksınız. Şark kurnazlığı yapıyorsunuz.

Daha önce da yazmıştım. Siz emekçinin cebi ile oynuyorsunuz. Tek hedefiniz onun cebindeki parayı azaltıp bütçe açığınızı kapatma. Bu piyasaya yaptığınız en büyük kötülüktür. Bu emekçiden kestiğiniz paralar esnafa gidecek kısımlardır. Yani siz iç piyasada dolaşacak likiditeyi azaltarak esnafın sonunu hazırlıyorsunuz. Sonuç olarak esnaf da emekçi de Banka ve tefecilerin kucağına terk ediliyor, Onlar da serbest faiz yasası ile canlarına okuyorlar.

İşte sizin yarattığınız düzen bu.

Hâlbuki bu bütçe açığını kapatabilecek daha çok yollar vardır.

Eğitimde vergilendirme

Turizmde vergilendirme

Kumarhanelerde vergilendirme

Gece kulüplerinde vergilendirme

Bilançolar üzerinde denetleme ve şirket giderlerinin muafiyetlerini yeniden düzenleme

TC’den yardım yerine kullanılan para biriminin TL olması nedeniyle her aylık enflasyon tutarını talep etme

TC kurum ve kuruluşlarının ellerinde tuttuğu emlak ve iş yerlerinin kiralarının tahsil edilmesi

Merkez bankası üzerinden yapılacak kar oranlarının sınırlandırılması

Merkez bankasında mevduat karşılığı toplanan munzam karşılığın iç piyasaya plase edilmesi

Ve daha bir sürü önlem yazabiliriz.

Eğer amacınız hakça bir düzen yaratmaksa elinizi kimlerin cebine atacağınızı iyi seçin. Siz vazifenizi yapın göreceksiniz bize söylenen ‘’Besleme’’sözü geri tepecektir.