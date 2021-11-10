Yeni Zelanda: Başbakan Ardern'in 'ulusa sesleniş' konuşmasını üç yaşındaki kızı böldü

Yeni Zelanda’nın kadın Başbakanı Jacinda Ardern, sosyal medya üzerinden canlı yayında ülkede Covid-19 önlemlerindeki son değişiklikleri anlattığı sırada evdeki üç yaşındaki kızının beklenmedik müdahalesi, ülkede gündemin ilk maddesi oldu.

Jacinda Ardern’in evden akşam saatlerinde bağlandığı canlı yayında konuşması sürerken, kızının “anne” diyerek kendisini çağırması üzerine milyonlarca kişinin kendisini izlediğini unutarak, “Güzel kızım senin bu saatlerde yatakta olman gerekir” diyerek yaptığı müdahale ve arkasından küçük kızdan gelen “hayır” tepkisi büyük yankı uyandırdı.

Üç yaşındaki kızın uyumamakta ısrar etmesi üzerine Başbakan anne, canlı yayında olmasına rağmen, “Yatma vakti tatlım, yatağa geri dön. Birazdan gelip seni göreceğim. Bir dakika sonra gelip seni göreceğim. Tamam mı?” dedikten sonra bu kez kameraya dönüp vatandaşlarından bu 'müdahale' için özür diledi.

"Faydalı ve güvenli" olacağı gerekçesiyle evden vatandaşlarına sosyal medya üzerinden canlı yayında ulaşmayı planladığını belirten Başbakan, kızının ısrarı üzerine bu kez yayını kısa kesmek zorunda kaldı.

Başbakan, “Neve'yi tekrar yatıracağım. Çünkü onun yatma saati çoktan geçti. Beni dinlediğiniz için teşekkürler" diyerek yayınına son verdi.

Ardern, dünyada başbakan olarak göreve geldikten sonra doğum yapan ikinci kadın unvanını elinde tutuyor. Daha önce eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto görevdeyken doğum yapmıştı.