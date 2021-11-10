  • BIST 1.618,780
  • Altın 577,37
  • Dolar 9,8363
  • Euro 11,3613
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Yeni Zelanda: Başbakan Ardern'in 'ulusa sesleniş' konuşmasını üç yaşındaki kızı böldü

» »
Yeni Zelanda’nın kadın Başbakanı Jacinda Ardern, sosyal medya üzerinden canlı yayında ülkede Covid-19 önlemlerindeki son değişiklikleri anlattığı sırada evdeki üç yaşındaki kızının beklenmedik müdahalesi, ülkede gündemin ilk maddesi oldu.
Yeni Zelanda: Başbakan Ardern'in 'ulusa sesleniş' konuşmasını üç yaşındaki kızı böldü

Jacinda Ardern’in evden akşam saatlerinde bağlandığı canlı yayında konuşması sürerken, kızının “anne” diyerek kendisini çağırması üzerine milyonlarca kişinin kendisini izlediğini unutarak, “Güzel kızım senin bu saatlerde yatakta olman gerekir” diyerek yaptığı müdahale ve arkasından küçük kızdan gelen “hayır” tepkisi büyük yankı uyandırdı.

Üç yaşındaki kızın uyumamakta ısrar etmesi üzerine Başbakan anne, canlı yayında olmasına rağmen, “Yatma vakti tatlım, yatağa geri dön. Birazdan gelip seni göreceğim. Bir dakika sonra gelip seni göreceğim. Tamam mı?” dedikten sonra bu kez kameraya dönüp vatandaşlarından bu 'müdahale' için özür diledi.

"Faydalı ve güvenli" olacağı gerekçesiyle evden vatandaşlarına sosyal medya üzerinden canlı yayında ulaşmayı planladığını belirten Başbakan, kızının ısrarı üzerine bu kez yayını kısa kesmek zorunda kaldı.

Başbakan, “Neve'yi tekrar yatıracağım. Çünkü onun yatma saati çoktan geçti. Beni dinlediğiniz için teşekkürler" diyerek yayınına son verdi.

Ardern, dünyada başbakan olarak göreve geldikten sonra doğum yapan ikinci kadın unvanını elinde tutuyor. Daha önce eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto görevdeyken doğum yapmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avustralya’da köpek balığı saldırısı: Bir yaralı16 Ekim 2021 Cumartesi 16:02
  • Avustralya’da can kaybı 1500'ü geçti15 Ekim 2021 Cuma 13:03
  • Avustralya'da günlük vaka sayısında rekor14 Ekim 2021 Perşembe 09:48
  • Avustralya’da koronavirüs: Delta varyantı etkisini sürdürüyor13 Ekim 2021 Çarşamba 15:02
  • Avustralya’da bağışıklık sistemi zayıf olanlara üçüncü doz Kovid-19 aşısı önerildi08 Ekim 2021 Cuma 12:19
  • Avustralya'da koronavirüsten can kaybı 1405’e yükseldi08 Ekim 2021 Cuma 08:42
  • Avustralya'da salgında ölenlerin sayısı 1355'e çıktı05 Ekim 2021 Salı 12:32
  • Avustralya sınırları yabancı turistlere kapalı05 Ekim 2021 Salı 10:22
  • Karantina rekorunun yeni sahibi: Melbourne04 Ekim 2021 Pazartesi 11:37
  • Avustralya’da Victoria eyaleti yeniden Kovid-19’un merkezi haline geldi02 Ekim 2021 Cumartesi 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti