Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, 11 yaşındaki çocuğun 2.5 dolarlık ejderha 'rüşvetini' reddetti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 11 yaşındaki bir kız çocuğunun, hükümetin ejderhalar konusunda araştırma başlatması için kendisine gönderdiği mektuptan çıkan 2.5 dolarlık 'rüşveti' geri çevirdi.

Adının Victoria olduğu belirtilen çocuk mektupta, ejderha terbiyecisi olabilmek için tele kinetik güçlere sahip olmak istediğini (zihin gücüyle nesneleri hareket ettirmek) söyledi ve hükümetin bu alanlarda araştırma başlatmasını istedi.

Victoria, zarfa "rüşvet" olarak da 5 Yeni Zelanda Doları (yaklaşık 2.5 ABD doları) koydu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre çocuğa 30 Nisan'da başbakanlık antetli bir mektupla yanıt veren Ardern, "Sevgili Victoria, fizik ve ejderhalar konusundaki önerilerin ilgilimizi çekti. Ama maalesef şu anda ejderha araştırmaları yapmıyoruz. Bu nedenle rüşvet paranı geri gönderiyorum. Telekinezi, telepati ve ejderhalar konusundaki arayışında en iyi dileklerimi iletiyorum" dedi.