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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Aşı Karşıtı Protestoları 'Gözdağı' Olarak Yorumladı

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, parlamento binası önünde günlerdir eylemlerini sürdüren aşı ve maske karşıtı gösterilerin, halka gözdağı verdiğini bildirdi.
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Aşı Karşıtı Protestoları 'Gözdağı' Olarak Yorumladı

Başbakan Ardern basına yaptığı açıklamada, protestoların Wellington halkına "gözdağı verdiğini ve onları taciz ettiğini" söyledi.

Ardern, bu duruma müsamaha gösterilemeyeceğini ifade etti.

Göstericilerin kurduğu kampların zamanlamasının çok kötü olduğuna işaret eden Ardern, Kovid-19 vakalarındaki artışa ve kamu sağlığına değindi.

Ardern, protestocuların, halkı güvende ve hayatta tutan önlemlerin kaldırılmasını istediğine işaret etti.

Başbakan Ardern'in bu açıklamalarının ardından emniyet yetkililerin, protestoculara karşı önlemleri artırması bekleniyor.

Polis, protestoculara yasa dışı şekilde park ettikleri araçlarını çekmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Protestoculara araçlarını park etmeleri için yakınlardaki bir stadyumu teklif eden polis, Wellingtonlıların özgürce hareket edebilme hakkı olduğunu belirtti.

Ülkede Kovid-19 önlemlerini protesto edenlerin sayısı hafta sonu yaklaşık 3 bine yükselmişti.

Protestolar 8 Şubat'ta başladı

Ülkenin dört bir yanından geldiği belirtilen çoğu maskesiz yaklaşık 1000 protestocu 8 Şubat'ta araçlarıyla başkent Wellington sokaklarını saatlerce tıkamış ve ardından parlamentonun önünde toplanmaya başlamıştı.

Parlamento çevresindeki sokakların ortasına park edilen araçlar sokakları trafiğe kapatmıştı. Bölgedeki birçok iş yeri protestolar nedeniyle hizmet verememişti.

Protestolarda, şimdiye kadar 122 kişi gözaltına alınmıştı.

Protestoları, öncekilerin aksine milletvekillerinin büyük ölçüde görmezden geldiği aktarılırken Başbakan Jacinda Ardern de protestocuları "azınlık" olarak nitelendirerek "Yeni Zelandalıların çoğu birbirlerini güvende tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar." demişti.

Protestocuların şikayetleri arasında öğretmenler, doktorlar, hemşireler, polis ve askeri personel dahil çalışanların Kovid-19'a karşı aşılanması zorunluluğu yer alıyor. Protestocular, mağaza ve sınıf gibi yerlerde maske zorunluluğuna da karşı çıkıyor.

Nüfusun yaklaşık yüzde 94'üne iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı

Yeni Zelanda'da toplamda 21 bin 573 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Salgının başından bu yana 53 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, nüfusun yaklaşık yüzde 94'üne her iki doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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