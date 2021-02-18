Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Okullarda regl ürünleri ücretsiz dağıtılacak

Yeni Zelanda'nın Başbakanı Jacinda Ardern yoksulluğa karşı mücadele çerçevesinde gelecek hazirandan itibaren tüm okullara regl ürünlerinin ücretsiz dağıtılacağını açıkladı.

Yeni Zelanda'nın Başbakanı Jacinda Ardern yoksulluğa karşı mücadele çerçevesinde gelecek hazirandan itibaren tüm okullara regl ürünlerinin ücretsiz dağıtılacağını açıkladı.

Açıklama geçen senenin ortalarında 15 okulda başlatılan pilot programın başarıyla sonuçlanmasının ardından geldi. Programda toplam 3 bin 200 kız öğrenciye hijyen ürünleri ücretsiz verilmişti.

Ürünlerin ücretsiz olarak okullara tedarik edilmesinin, öğrencilerin eğitimden geri kalmaması ve yoksullukla mücadele çerçevesinde atıldığını söyleyen Başbakan Ardern, ülkede her 12 gençten birinin bu sorunlar nedeniyle okula gidemediğinin belirtti.

2024'e kadar sürdürülecek yardım programının maliyetinin yaklaşık 18 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.2017'de başbakanlık koltuğuna oturan Jacinda Ardern o dönem dünyanın en genç kadın başbakanı idi. Dünya çapında adeta idolleşen başbakan, kadın hakları konusunda çok önemli başarılara imza attı. Geçen ekimde seçimleri tekrar kazanan Ardern'in bu başarısında Covid-19 yönetimi de önemli rol oynadı.

2018'de hamile kalan ve doğumun ardından annelik iznine ayrılan kadın başbakan, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na üç aylık bebeği ile birlikte gelmişti.