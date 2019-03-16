  • BIST 103.304
  • Altın 228,023
  • Dolar 5,4567
  • Euro 6,1802
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Silah almak için yasal izni vardı, yasalarımız değişecek

» »
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırganın silah satın almak için yasal izninin olduğunu, silah yasalarının değişeceğini açıkladı.
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Silah almak için yasal izni vardı, yasalarımız değişecek

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Cuma günü meydana gelen saldırılarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. 

Ardern, saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltında olduğunu, bu kişilerden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Başbakan, Avustralya vatandaşının saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğunu doğruladı.

Saldırganın silah satın almak için yasal izninin olduğunu ifade eden Başbakan, olay sırasında 2’si yarı otomatik silah olmak üzere toplam 5 silah kullandığını kaydetti.

Başbakan Ardern ardından "Silah yasalarımız değişecek" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Katliamda dikkat çeken silah detayı15 Mart 2019 Cuma 15:15
  • Saldırganın kendi ağzından profili: Normal bir çocukluk geçirdim, sıradan bir beyazım15 Mart 2019 Cuma 11:51
  • Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Böyle insanların bu ülkede yeri yok15 Mart 2019 Cuma 11:49
  • Yeni Zelanda'da camilere saldırıyla ilgili son gelişmeler15 Mart 2019 Cuma 11:22
  • "Yeni Zelanda tarihinin en karanlık günlerinden biri" : İki camiye silahlı saldırı, onlarca ölü ve yaralı var15 Mart 2019 Cuma 09:30
  • Redback Örümceği ile Zehirli Yılanın Savaşında Kim Kazanır?01 Mart 2019 Cuma 12:15
  • Öğrenciler Bu Sıcakta Klimasız Okulda Bina Gölgesinde Serinliyor01 Mart 2019 Cuma 12:10
  • Kumar Makinelerine Onay Karşılığında Hastaneye Bağış28 Şubat 2019 Perşembe 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti