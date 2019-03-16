Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Silah almak için yasal izni vardı, yasalarımız değişecek

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırganın silah satın almak için yasal izninin olduğunu, silah yasalarının değişeceğini açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Cuma günü meydana gelen saldırılarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Ardern, saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltında olduğunu, bu kişilerden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Başbakan, Avustralya vatandaşının saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğunu doğruladı.

Saldırganın silah satın almak için yasal izninin olduğunu ifade eden Başbakan, olay sırasında 2’si yarı otomatik silah olmak üzere toplam 5 silah kullandığını kaydetti.

Başbakan Ardern ardından "Silah yasalarımız değişecek" dedi.