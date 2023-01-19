  • BIST 5.416,04
  • Altın 1157.163
  • Dolar 18.794
  • Euro 20.3437
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Yeni Zelanda Başbakanı gelecek ay görevi bırakıyor

» »
2017'de 'Dünyanın en genç kadın başbakanı' olarak 37 yaşında Yeni Zelanda Başbakanı seçilen Jacinda Ardern, Şubat'ta görevi bırakacağını duyurdu.
Yeni Zelanda Başbakanı gelecek ay görevi bırakıyor

Ardern, 7 Şubat’a kadar Başbakanlık görevini ve İşçi Partisi liderliğini bırakmış olacak.

14 Ekim’de ülkede genel seçimler yapılacak. Seçimlere kadar ülkede görev yapacak Başbakan’ı belirlemek için İşçi Partisi’nde oylama gerçekleşecek.

Ülkedeki yaz tatili boyunca atacağı adımlara karar vermeye çalıştığını söyleyen Yeni Zelanda Başbakanı, görevi sürdürmek için “yeterli yakıtı kalmadığını” ve “zorlayıcı geçen 6 yılın kötü etkileri olduğunu” dile getirdi.

Jacinda Ardern, COVID-19 salgını, 2019’da Christchurch’teki 50 kişinin öldüğü saldırılar ve yanardağ patlaması gibi olaylarla geçen çalkantılı iktidar döneminde sergilediği liderlikle dünyanın övgüsünü kazandı.

Ancak muhalifleri, Ardern hükümetinin yoksulluğu azaltmakta başarılı olamadığı argümanını hep gündemde tuttu. Özellikle çocuk yoksulluğunu azaltmak, 2017’de iktidara geldiğinde, Ardern’in başlıca vaatlerinden biriydi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) yayımladığı yıllık raporlarda, intihar oranlarından, çocuklukta obeziteye, eğitimden çevreye, birçok alanda çocukların durumu incelendiğinde Yeni Zelanda yüksek gelirli ülkeler içinde son sıralarda yer alıyor.

Jacinda Ardern kimdir?

Tam adı olan Jacinda Kate Laurell Ardern olan Yeni Zelanda Başbakanı, partneri ve televizyon sunucusu Clarke Gayford, 2018’de dünyaya getirdiği kızı ve kedisiyle yaşıyor.

Eski Pakistan  Başbakanı Benazir Butto’nun ardından, dünyada görevdeyken anne olan ikinci başbakan olan Ardern, 6 haftalık doğum iznini de kullanmıştı.

İşçi Partisi’ne 17 yaşında üye oldu. İngiltere’de 1997 yılında işbaşına gelen İşçi Partili eski Başbakan Tony Blair’in ve Yeni Zelanda’nın 2008 yılında seçilen eski başbakanı Helen Clark’ın ekibinde çalıştı.

Parasız eğitim, kürtaj yasağının kaldırılması ve çocuklar arasında yoksulluğunun yok edilmesi gibi konularda mücadele verdi. Kendisini “sosyal demokrat ve ilerici” diye tanımlıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avustralya'nın sağlık verileri Dark Web'e sızdırıldı09 Kasım 2022 Çarşamba 16:55
  • Çıplaklarla dolu geminin ilk yolculuğu tartışma başlattı09 Kasım 2022 Çarşamba 00:24
  • Avustralya’da İngiliz monarşisine karşı cumhuriyet hamlesi31 Ekim 2022 Pazartesi 20:45
  • BM, Avustralya’nın işkence karşıtı misyonuna son verdi24 Ekim 2022 Pazartesi 19:43
  • Avustralya, çocuk ölümlerinin olduğu Endonezya'ya panzehir gönderdi24 Ekim 2022 Pazartesi 18:47
  • Avustralya'da Etkili Olan Şiddetli Yağış Nedeniyle 1 Kişi Hayatını Kaybetti14 Ekim 2022 Cuma 21:53
  • Truss: Önceki hükümet tarafından planlanan kurumlar vergisindeki artışın kalmasına karar verdim14 Ekim 2022 Cuma 20:07
  • Altı aylık erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi01 Ekim 2022 Cumartesi 22:49
  • Avustralya polisi, 10 milyon kişinin verilerini çalan hackerların izini arıyor30 Eylül 2022 Cuma 10:40
  • Avustralyalı senatör Meghan Markle’ı hedef aldı: “Korkunç bir insan”20 Eylül 2022 Salı 21:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti