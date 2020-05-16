Yeni Zelanda Başbakanı gittiği kafeye sosyal mesafe nedeniyle alınmadı

Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern, Cumartesi günü yemek için gittiği kafeye sosyal mesafe kuralları gereği kapasitenin dolu olması nedeniyle alınmadı.

Haftalarca süren sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından salgının yayılma hızı azaltılmış ve Başbakan Ardern Yeni Zelanda'nın Koronavirüsü yendiğini ilan ederek kademeli normalleşme planını devreye sokmaya başlamıştı.

Cumartesi günü başkenti Wellington'daki kafeye giden Başbakan Ardern'in kapıdan çevrilişini gören bir kişi, Twitter mesajında "Aman tanrım az önce Jacinda Ardern Olive Kafe'ye girmeye çalıştı ama kafe dolu olduğu için içeri almadılar" yazdı.

Yeni Zelanda'da kafeler ve restoranlar açılmış durumda. Ancak işletmelerden müşteriler arasında en az bir metrelik mesafenin korunması isteniyor ve işletme sandalye kapasitelerinin de bu kurala göre ayarlanması şartı aranıyor.

Ardern'in yaklaşık yarım saat bekledikten sonra kafeye girebildiği ifade edildi.