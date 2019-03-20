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Yeni Zelanda Başbakanı: Irkçı, aşırı sağcı ideolojiye karşı küresel mücadeleye ihtiyacımız var

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 50 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin de yaralandığı cami saldırıları sonrası ırkçılığa karşı küresel mücadele çağrısında bulundu.
Yeni Zelanda Başbakanı: Irkçı, aşırı sağcı ideolojiye karşı küresel mücadeleye ihtiyacımız var

Yeni Zelanda’da 50 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin de yaralandığı cami saldırılarının ardından gündeme gelen “göç ırkçılığı körüklüyor” argümanına karşı çıkan Başbakan Jacinda Ardern “Güvenli, hoşgörülü ve kapsayıcı bir dünyaya sahip olmak istiyorsak, sınırlarla düşünmemeliyiz” diyerek küresel mücadele çağrısı yaptı.

BBC’den Clive Myrie’e konuşan Ardern, göçün ırkçılığı körüklediği iddialarını reddederek aşırı sağcı ideolojiyle mücadelenin ancak küresel dayanışma içerisinde yürütülebileceğini söyledi. Bu nedenle küresel bir çağrı yapan Ardern, “Yeni Zelanda’nın başına gelen şey, başka bir yerde büyüyen bir kişinin başka bir yerde öğrendiği ideolojiyle gelip bize karşı şiddet kullanmasıdır. Dolayısıyla küresel anlamda güvenli, hoşgörülü ve kapsayıcı bir dünyaya sahip olmak istiyorsak, sınırlarla düşünmemeliyiz. Bu konuda görmek istediğimiz liderlik bu” dedi.

SİLAHLAR TESLİM EDİLİYOR

Öte yandan Yeni Zelandalılar cami saldırılarından sonra silahlarını polise teslim etmeye başladı. Polise göre, salı gecesinden itibaren ülke genelinde 37 kişi silahlarını teslim etti. Christchurch kentindeki saldırının ardından ülkedeki bireysel silahlanma yasaları tartışılmaya başlanmıştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in birkaç gün içinde silah yasasında yapılacak değişiklikleri açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda yarı otomatik silahlara yasak getirilebileceği belirtiliyor. Ardern, halka silahlarını polise teslim etmesi çağrısında bulundu ve yeni silah alacakların yasaların netleşmesini beklemesini istedi.

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