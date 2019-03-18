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Yeni Zelanda ders aldı: Silah ruhsatını zorlaştıran yasa yola çıkıyor

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Christchurch kentindeki iki camiye yönelik saldırılarda 50 kişinin öldüğü Yeni Zelanda silah yasalarını değiştiriyor.
Yeni Zelanda ders aldı: Silah ruhsatını zorlaştıran yasa yola çıkıyor

Başbakan Jacinda Ardern, 25 Mart’ta bu konudaki reform paketini açıklayacaklarını söyledi.

BBC’deki habere göre silah yasalarının tartışıldığı kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Ardern şunları söyledi:

 

“15 Mart’ta düzenlenen saldırılardan 10 gün sonra silah yaslarındaki yeni düzenlemeyi açıklayacağız. Yapacağımız değişiklerle Yeni Zelanda daha güvenli bir yer olacak.”

Kabine toplantısında yasalarda yapılacak değişiklikler konusunda fikir birliğine varıldığını belirten Ardern, Yeni Zelanda polisinin yarı otomatik silahların yasaklanmasına ilişkin uyarısını da göz önüne aldıklarını söyledi.

Ardern, cuma namazını kana bulayan 28 yaşındaki saldırgan Brenton Tarrant’ın 2017’de ruhsat aldığını ve beş silahı bulunduğunu açıklamıştı.

 

Avlanmanın yaygın olduğu Yeni Zelanda’da geçmişte silah satışı ve ruhsat verilmesine sınırlama getirilmek istenmiş ancak silah lobisinin baskıları sonucu girişimler sonuçsuz kalmıştı.

4.9 milyonluk nüfuslu ülkede bireysel kullanım için satın alınan 1.5 milyon silah bulunuyor.

Silah sahibi olabilmek için alt sınır 16 yaş, yarı otomatik silah bulundurmada ise bu sınır 18.

Silah sahibi olan herkesin ruhsatı bulunmak zorunda ancak çoğu silah tipinin kayda geçirilmesine gerek yok.

Silah satın alma ruhsatı alan biri istediği kadar silah satın alabiliyor.

Ateşli silah sahibi olmak için ruhsat başvurusu yapanların adli sicili ve sağlık durumu inceleniyor.

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