Yeni Zelanda Hamas'ı terör listesine aldı, Yahudi yerleşimcilere seyahat yasağı getirdi

Yeni Zelanda, 2010 yılından bu yana Hamas'ın yalnızca askeri kanadını terör örgütü olarak tanımlıyordu.

Yeni Zelanda, Hamas'ı bütünüyle terörist grup olarak listelerken, Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet içerikli saldırılar yaptığını söylediği "aşırılıkçı" İsrailli yerleşimcilere seyahat yasakları getirdi.

Başbakan Christopher Luxon yaptığı açıklamada, Hamas'ın ekim ayında İsrail'e yönelik saldırılarının "vahşi olduğunu ve bunları açıkça kınadıklarını" söyledi.

Ancak Luxon, "Yeni Zelanda, Hamas'ın tanımlanmasının denizaşırı bir terör örgütünün eylemleriyle ilgili olduğu, Gazze ve dünyadaki Filistin halkına yönelik olmadığı konusunda açık olmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda, 2010 yılından bu yana Hamas'ın askeri kanadını terör örgütü olarak tanımlıyordu.

Dışişleri Bakanı Winston Peters, 7 Ekim saldırılarının sorumluluğunu tüm Hamas'ın taşıdığını ve bunun da Yeni Zelanda hükümetinin grubun askeri ve siyasi kanatları arasında ayrım yapmasını zorlaştırdığını söyledi.

Yeni Zelanda'nın kararı, Hamas'la mülki ya da mali işlemler yürütmeyi veya maddi destek sağlamayı suç sayıyor. Aynı zamanda Hamas'ın Yeni Zelanda'daki varlıklarını da donduruyor.

Öte yandan karar, Yeni Zelanda'nın Gazze'deki sivillere insani yardım ve geleceğe yönelik kalkınma yardımı sağlamasını veya Yeni Zelanda vatandaşlarına veya çatışma bölgesinde daimi ikamet edenlere konsolosluk desteği vermesini engellemiyor.

Luxon ayrıca son aylarda "İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere karşı uyguladığı şiddetteki önemli artıştan ciddi şekilde endişe duyduğunu" söyledi.

Luxon "Bu, halihazırda büyük bir krizin yaşandığı ortamda özellikle istikrarı bozuyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda uzun süredir işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini kabul ediyor.

Hükümet, iki devletli çözümün bir parçası olarak gelecekteki bir Filistin devletini desteklemeye devam edeceğini belirterek, mevcut çatışmanın sona ermesi ve Orta Doğu barış sürecinin acilen yeniden başlatılması çağrısında bulundu.