Yeni Zelanda saldırganının ailesinden ilk açıklama: Eve gidip saklanmak istiyoruz

Yeni Zelanda'da iki camide 49 kişiyi öldüren 28 yaşındaki Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant'ın ailesi konuştu.

81 yaşındaki anneanne Marie Fitzgerald, "Ailemizden birisinin böyle bir şey yapmış olmasını hazmetmek çok zor. Aileler için, ölenler ve yaralananlar için çok üzgünüz. Eve gidip sadece saklanmak istiyoruz" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Tarrant'ın Avustralya'da yaşayan İngilizce öğretmeni olan annesi Sharon ve kız kardeşi Lauren ise polis korumasına alındı.

Saldırganın 94 yaşındaki babaannesi Joyce Tarrant ise torunu Tarrant için, 'kendilerini yılda iki kez ziyaret eden iyi bir çocuk' olarak tanıdıklarını anlatıp, ailenin katliamı sindirmeye çalıştığını söyledi.