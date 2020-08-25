  • BIST 1.108
  • Altın 458,429
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6971
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1922 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

Yeni Zelanda'da Camilere Saldıran Teröristin Duruşması Sürüyor

» »
Yeni Zelanda'da Camilere Saldıran Teröristin Duruşması Sürüyor
Yeni Zelanda'da Camilere Saldıran Teröristin Duruşması Sürüyor

 Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın yargılanması, şehit yakınlarının ifadeleriyle devam etti.

Dün başlayan yargılamanın ikinci duruşmasında konuşan şehit Tarık Omar'ın babası Raşid Omar, terörist Tarrant'a, oğlunu elinden aldığını belirterek, "Kendi içinde huzur bulmanı dilerim, fakat o huzurun sana geleceğinden şüphe ediyorum. Seni affetmiyorum." dedi.

Saldırının yapıldığı Linwood Camisi'nin imamı İbrahim Muhammed Abdelhalim ise bu saldırının ırkçı ve terörist bir eylem olduğunu vurgulayarak, "Bu saldırı, sadece ülkedeki Müslümanları değil bütün Yeni Zelanda'yı derinden etkiledi." ifadesini kullandı.

"SALDIRININ CEZASI, ÖMÜR BOYU SÜRMELİDİR"

Yeni Zelanda'ya ailesiyle 24 yıl önce yerleştiğini anlatan imam Abdelhalim, "Savaşmak ve öldürmek, İslam'a uygun bir düşünce değildir. Birbirimizle konuşarak sorunlarımızı çözmemiz gerekir." diye konuştu.

Şehit Naim Raşid'in eşi ve Talha Naim'in annesi Ambreen Naim, eşinin camideki diğer cemaati kurtarmaya çalışırken can verdiğini anlatarak, "Eşim, aramızdan ayrıldığından bu yana hiç düzgün uyku uyuyamadım. Bundan sonra da uyuyacağımı sanmıyorum. Bu yüzden saldırının cezası, ömür boyu sürmelidir." dedi.

Şehit Sayyad Milne'nin annesi Noraini Milne, terörist Tarrant'ın korkak olduğunu belirterek, "Her ne ceza alırsan al, bu dünyada asla yeterli olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Terör saldırısından yaralı kurtulan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş ve Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin de duruşmada hazır bulundu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tokyo’da sıcak çarpması 170 can aldı24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:43
  • Asya-Pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler23 Ağustos 2020 Pazar 15:40
  • Hindistan'da Bir Kadından 54 Kilogram Tümör Çıkarıldı23 Ağustos 2020 Pazar 14:25
  • Belarus'ta Lukaşenko, protestolara karşı askeri güçleri harekete geçiriyor: En sert önlemler alınsın23 Ağustos 2020 Pazar 09:59
  • Facebook Hindistan'da Nefret Söylemi Tartişmasinin Odağinda22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:55
  • CNN: "Vuhanlı Yetkililer, Kovid-19'u Haftalarca Pekin Yönetiminden Gizledi”22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:16
  • Koronavirüs: Çin'e göre Vuhan'daki havuz partisi salgınla mücadelede 'stratejik bir zafer' (VİDEO)21 Ağustos 2020 Cuma 10:07
  • Çin’in Yangzi Nehri’nde İki Gemi Çarpıştı: 14 Kişi Kayıp20 Ağustos 2020 Perşembe 14:30
  • Çin’in koronavirüs aşısının fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:20
  • Pakistan Başbakanı Han: "Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız"19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti