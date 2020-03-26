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Yeni Zelanda’daki camilerde 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant, hakkındaki suçlamaları kabul etti

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Yeni Zelanda’daki camilerde 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant, hakkındaki suçlamaları kabul etti
Yeni Zelanda’daki camilerde 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant, hakkındaki suçlamaları kabul etti

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren 49 kişiyi de yaralayan Brenton Tarrant, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.

Christchurch Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada hakim karşısına çıkan 29 yaşındaki Avustralyalı Tarrant, hakkındaki 51’i cinayet, 40’ı cinayete teşebbüs ve biri de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etti.

Yargıç Cameron Mander, "Suçlamaların her birinden ayrı ayrı hüküm giydi." dedi. Ayrıca Yargıç Mander, "Söz konusu kabul, ceza davasının nihayete erdirilmesi adına çok önemli bir adım" ifadesini kullandı.

Duruşmaya Auckland kentinde tutuklu bulunduğu hapishaneden görsel-işitsel bağlantı yoluyla katılan ve tepkisiz olduğu görülen saldırgan, avukatları aracılığıyla salı günü yaptığı başvuru üzerine haziran ayında görülmesi gereken duruşma erkene çekildi.

Duruşma sadece birkaç dakika sürdü. Tarrant, daha önce hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

Mahkemeye 17 kişi katıldı

Yeni Zelanda’da Covid-19’un yayılmasına karşı hayata geçirilen acil durum uygulaması nedeniyle duruşmaya, medya mensupları, Müslümanları temsilen Nur Camisi İmamı Gamal Fouda, Linwood Camii İmamı Abdul Alabi Lateef ile birlikte toplam 17 kişi katıldı.

Tarrant'a verilecek cezanın belirleneceği, mağdurlar ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının da katılımıyla gerçekleşmesi planlanan bir sonraki mahkeme tarihi, Yeni Zelanda’daki Covid-19 tedbirleri nedeniyle ne zaman yapılacağı henüz belirlenemedi.

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da Cuma namazı esnasında 29 yaşındaki aşırı sağcı Avustralyalı Brenton Tarrant, otomatik silahlarla saldırısında bulunmuştu.

Saldırıda 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi de yaralanmıştı

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