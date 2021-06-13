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Yeni Zelandalı Müslümanlar, 51 kişinin öldüğü cami saldırısını anlatan film projesine itiraz etti

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Yeni Zelandalı Müslümanlar, 51 kişinin hayatını kaybettiği 2019 Christchurch cami saldırılarını konu alan film projesine 'acıların hala taze olduğunu' söyleyerek itiraz etti.
Yeni Zelandalı Müslümanlar, 51 kişinin öldüğü cami saldırısını anlatan film projesine itiraz etti

Yeni Zelandalı Müslümanlar, 51 kişinin hayatını kaybettiği 2019 Christchurch cami saldırılarını konu alan film projesine 'acıların hala taze olduğunu' söyleyerek itiraz etti.

Canterbury Müslüman Derneği sözcüsü Abdigani Ali yaptığı açıklamada, "Trajik olaylarla ilgili hala birçok hassasiyet var. Başbakanımızın saldırılara verdiği yanıttan dolayı takdir edilmesi haklı olsa da, zamanlamasını ve şu anda bir filmin uygun olup olmadığını sorguluyoruz. Terör saldırısı hala toplumumuz için taze." dedi.

Ali, olayın anlatılması gerektiğini ancak bunun uygun, özgün ve duyarlı bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Hollywood Reporter'ın haberine göre, film, 15 Mart 2019'da iki camiye düzenlenen saldırılara Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in verdiği yanıta odaklanıyor.

 

"Onlar Biziz"

Film, Ardern'in o dönemde söylediği ve tüm dünyada viral olan ifadesi "Onlar Biziz" adını taşıyor. 40 yaşındaki liderin saldırı sonrası açıklamaları dünya çapında övgü toplamıştı.

Ardern, kendisinin ve hükümetin hiçbir ilgisi olmadığını söyleyerek film projesine dahil olmayacağını duyurdu.

Yeni Zelandalı Andrew Niccol'un yazıp yöneteceği filmde, Avustralyalı aktris Rose Byrne'ın Ardern'in oynaması bekleniyor.

 

Niccol, Hollywood Reporter'a filmi "genç liderin trajik olaylara tepkisi hakkında ilham verici bir hikaye" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Auckland'da yaşayan bir gazeteci ve şair olan Mohamed Hassan ise Radio New Zealand'da yayınlanan bir yorumunda, "Bu ilham verici bir hikaye değil. Bu, her zaman Müslüman kurbanlar ve aileleri etrafında odaklanması gereken bir trajedi." dedi.

 

Ne olmuştu?

30 yaşındaki Brenton Tarrant, Yeni Zelanda'da 15 Mart 2019 tarihinde Christchurch şehrindeki El Nur Camii ve Linwood İslam Merkezine silahlı saldırı düzenledi. Tarrant, toplamda 51 cinayet ve 40 cinayet teşebbüsünden suçlu bulunarak şartlı tahliye olasılığı olmaksızın ömür boyu hapis cezası alan ilk kişi olmuştu.

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