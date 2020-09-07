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Yeniboğaziçi’nde kaçak yapılaşmaya kim göz yumdu?

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"Yeniboğaziçi bölgesinde bulunan kaçık yapılaşma dikkat çekmeye başladı."
Yeniboğaziçi’nde kaçak yapılaşmaya kim göz yumdu?

Yeniboğaziçi bölgesinde bulunan kaçık yapılaşma dikkat çekmeye başladı. Yeniboğaziçi Belediyesi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada Yeniboğaziçi bölgesinde kaçak yapılaşma olduğu belirtildi.

Erkut YILMABAŞAR / DETAY ÖZEL

Detay Gazetesi, Yeniboğaziçi bölgesini mercek altına aldı.

1)  Son dönemlerde gündemde olan Yeniboğaziçi kamp alanında Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın da kaçak yapısı var mı?

2)  Yeniboğaziçi Belediyesi ekipleri kaçak yapı ile ilgili Mustafa Zurnacılar’a da tebligat verdi mi?

3)  Kaçak olduğu söylenen bölgede yıllardır neden mahkeme süreci işletilmiyor?

4) Mustafa Zurnacılar’a T.C. Lefkoşa Büyükelçisi ne talimat verdi?

 

Devamı ve tüm belgeler yarın Detay Gazetesi’nde...

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