Yeniboğaziçi’nde Operasyon: 80 Adet Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Gazimağusa Polisi tarafından Yeniboğaziçi’nde gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş ve ithali yasak 80 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı, soruşturma sürüyor.

28 Şubat 2025 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.Ö. (E-28) isimli şahsa ait araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş ve KKTC’ye ithali yasak olan toplam 80 adet elektronik sigara (PUF) tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs polis tarafından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi