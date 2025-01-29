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Yenikent Park Projesi başlıyor: Kent yaşamına yeni bir soluk

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Yenikent Park Projesi için ilk adım atıldı! Gönyeli-Alayköy Belediyesi, çevreci ve modern tasarımıyla dikkat çeken Yenikent Park Projesi’nin ilk etabını hayata geçiriyor.
Yenikent Park Projesi başlıyor: Kent yaşamına yeni bir soluk

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Yenikent bölgesine yeni bir değer kazandıracak Yenikent Park Projesi için ilk adımı attı. Projenin ilk etabı için ihale süreci tamamlanırken, yüklenici firma Nazlı Kardeşler Construction ile sözleşme imzalandı. Yenikent Belediye Bulvarı’nda hayata geçirilecek projenin inşaat süresi 90 iş günü olarak belirlendi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun paylaşımı şöyle: 

“Kentimize değer katacak Yenikent Park Projemizin ilk etabı için ihale süreci tamamlanmış ve Nazlı Kardeşler Construction firmasıyla sözleşme imzalanmıştır. Yenikent Belediye Bulvarında yer alacak projemizin inşaat süresi 90 iş günü olarak belirlenmiştir. Söz konusu projenin ilk etabının finansmanı özkaynaklarımız ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) tarafından sağlanacaktır.

 İlk Etapta Neler Var?

▪776 m² Sert Zemin ve 1106 m² Yeşil Alan
▪Kuru Havuz: Kentimizde bir ilk olan modern ve sürdürülebilir bir sistem.
▪Amfi Tiyatro: 32 metre uzunluğunda, etkinlikler ve dinlenme için ideal bir alan.
▪Spor Alanı: Her yaşa uygun, modern ve çok fonksiyonlu ekipmanlarla donatılmış bir bölüm.
▪500 Bitki: Zeytin ağacı, lavanta, defne gibi Akdeniz bitki örtüsünün karakteristik ve iklime dayanıklı türleri yer almaktadır.

Doğa ile İç İçe, İklim Dostu Tasarım

Parkımızın toplam alanının %55,11’ini oluşturan yeşil alan, düşük su ihtiyacı olan bitkilerle sürdürülebilir bir anlayışla tasarlanmıştır.

Kentimize nitelikli ve modern yaşam alanları kazandırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

 

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