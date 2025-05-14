Yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 13–19 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre, 14 Mayıs Çarşamba günü bölgede az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Dairenin açıklamasına göre, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 28–31 °C, sahillerde ise 24–27 °C dolaylarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor.