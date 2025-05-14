  • BIST 9719.64
  • Altın 4037.741
  • Dolar 38.7925
  • Euro 43.6873
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAZelenskiy ve Putin Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelecek

Yer yer sağanak bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi, 14 Mayıs Çarşamba günü öğle saatlerinde yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 13–19 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre, 14 Mayıs Çarşamba günü bölgede az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Dairenin açıklamasına göre, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 28–31 °C, sahillerde ise 24–27 °C dolaylarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Alsancak’ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı13 Mayıs 2025 Salı 14:39
  • Devrim Barçın “Juju” dedi meclisin elektriği gitti13 Mayıs 2025 Salı 14:31
  • İnşaatta Güvenlik İhmali: 19 Yaşındaki İşçi Ağır Yaralandı13 Mayıs 2025 Salı 14:28
  • İskele’de Eğlence Mekanında Bıçaklı Dehşet: İki Kişiye Katle Teşebbüs!13 Mayıs 2025 Salı 14:15
  • Tedavi Gören Kadın Hayatını Kaybetti13 Mayıs 2025 Salı 14:04
  • Mahkumlar topluma kazandırılacak!13 Mayıs 2025 Salı 12:28
  • Metehan'da 34 kilo havyar ile 10 kilo somon balığı ele geçirildi!13 Mayıs 2025 Salı 11:58
  • Memur-Sen: Acilen nüfus sayımı yapılmalı13 Mayıs 2025 Salı 11:22
  • Erdoğan: KKTC'ye olan sarsılmaz desteğimizi tekrar teyit ettik13 Mayıs 2025 Salı 10:52
  • Tatar, "Terörsüz Türkiye" sürecinin barışın yeniden hâkim kılınmasına öncülük etmesini diledi13 Mayıs 2025 Salı 10:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti