Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji, bugün yer yer yağış beklendiğini, hava sıcaklığının 4 derece kadar düşeceğini, bugünden itibaren da rüzgarın zaman zaman şiddetli eseceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, 8-14 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava bugün parçalı ve az bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Yarından hafta başına kadarsa hava genellikle az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı ise 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, bugün ve yarın ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı, yer yer de fırtına şeklinde esecek.