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Yerli işgücü ve işverenlere teşvikler

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Kaynakların stratejik bir planlamayla KKTC ekonomisine kazandırılması adına çalışmalarını çeşitli programlar üzerinden sürdürüyor.
Yerli işgücü ve işverenlere teşvikler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bakanlık yerli işgücü istihdamının desteklenmesi için halen uygulanan teşviklerin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve kaynakların stratejik bir planlamayla KKTC ekonomisine kazandırılması adına çalışmalarını çeşitli programlar üzerinden sürdürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu bu çerçevede, uygulanan işgücü teşviklerinin yanında, 2020 yılı içerisinde düzenli prim ödeyen, primlerini gerçek kazançlar üzerinden ödeyen işverenlere yönelik yeni teşvikler konusunu görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere İşverenler Sendikası’nı toplantıya davet etti.

Açıklamaya göre, KKTC İstihdamına Doğrudan Teşvik Programı’nın 2020 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar devam ederken teşvikler ihtiyaçlara göre yeniden şekillenecek.

KKTC İstihdamına Doğrudan Teşvik Programı hakkında da bilgi verilen açıklamada, sigorta primi işveren hissesinde belirlenecek oranlarda indirim yapılması gibi farklı çalışmalarında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, işsizlik ödeneği alan işçileri işe alan işverenlere prim teşviki ve ücret desteği verilmesi gibi çalışmaların da İşverenler Sendikası ile ortaklaşa yürütüldüğü kaydedildi.

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