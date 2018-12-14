Yerli ürünlerden 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısı!

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Biber Çeşitleri , Kavun,Erik,Cennet Meyvesi, Arpa, Pul Biber Çeşitleri, Ayçiçek Küsbesi, Erik, Mısır ve Üzüm Crimson olmak üzere 26 numuneden 24’ü temiz olup, 2 numunede maddeye rastlanmıştır.
Muhammed M. Ömeroğlu’na ait isot ve pul biberden alınan numunelerde yapılan labarotuvar analizi sonucu, yasaklı madde çıkmasından dolayı ürünlerin firmanın isteği üzerine imhası veya menşeine iadesi gerçekleştirilecektir.
Yerli ürünlerden Patlıcan, Maydanoz, Domates, Salatalık ,Sarma Çeşitleri, Marul, Kereviz, Biber Dolmalık Enginar, Pazı, Brokoli , Narenciye Çeşitleri, Pırasa ve Fasulye Çeşitleri olmak üzere 30 numuneden 25’i temiz olup, 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Mağusa’da domates üretimi yapan Zehra Piri ve salatalık üretimi yapan Memiş Ünlü, Tatlusu’da fasulye üretimi yapan Nuri İster, yapılan laboratuvar analizi sonucunda ürünlerde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı için ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Bostancı’da Marul üretimi yapan Yoran Tarım Ltd’e ait maruldan alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi sonucunda, üründe tavsiye dışı ilaç kullanılmasından dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Özçağ Free Port İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
2 Nuri Ersoy İthal Erik Temiz
3 Nuri Ersoy İthal Kavun Temiz
4 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
5 Halil Kasap Paz. İthal Elma(G.S) Temiz
6 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
7 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz
8 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
9 Halil Kasap Paz. İthal Üzüm Crimson Temiz
10 TÜK İthal Arpa Temiz
11 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
12 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
13 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
14 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
15 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz
16 Onbaşı İşl.Ltd. İthal K.Şili Biber Temiz
17 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
18 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
19 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
20 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
21 Svs Tic. Ltd. İthal Armut Temiz
22 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
23 TÜK İthal Arpa Temiz
24 M.HAcı Ali İthal DDGS Mısır Temiz
25 Muhammeed M. Ömeroğlu İthal İsot Limit Üstü
26 Muhammeed M. Ömeroğlu İthal Pul Biber Limit Üstü
27 Şerife G.Civisilli İskele Enginar Temiz
28 Devpa Güzelyurt Klementin Temiz
29 Devpa Güzelyurt Geçci Klementin Temiz
30 Devpa Güzelyurt Washington Portakal Temiz
31 L.A.Ü Güzelyurt Okitsu Mandalin Temiz
32 Engin Hürsen Bostancı Kırmızı Sarma Temiz
33 Engin Hürsen Bostancı Beyaz Sarma Temiz
34 Engin Hürsen Bostancı Pırasa Temiz
35 Yoran tarım Ltd. Bostancı Marul İmha
36 Rüstem Portakalcı Bostancı Brokoli Temiz
37 Kamuran Ender Bostancı Kereviz Temiz
38 Ersoy Kırşan Akdoğan Enginar Temiz
39 Mehmet Özkıraç Akdoğan Enginar Temiz
40 Sadık Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz
41 Doğan Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz
42 Memiş Ünlü Mağusa Maydanoz Limit Üstü
43 Zehra Piri Mağusa Domates limit Üstü
44 Zehra Piri Mağusa Patlıcan Temiz
45 Hürü Şeker Mağusa Domates Temiz
46 Hürü Şeker Mağusa Dolmalık Biber Temiz
47 Soner Öğer Mağusa Marul Temiz
48 Soner Öğer Mağusa Domates Temiz
49 Nuri İster Tatlısu Fasulye Limit Üstü
50 Nuri İster Tatlısu Salatalık Temiz
51 Caner Safel Alsancak Salatalık Temiz
52 Caner Safel Alsancak Pazı Temiz
53 Caner Safel Alsancak Maydanoz Temiz
54 Nuri İster Tatlısu Ayşe Kadın Fasulye Limit Üstü
55 Emine Çelik Tatlısu Domates Temiz
56 Emine Çelik Tatlısu Ayşe Kadın Fasulye Temiz
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