Yerli ürünlerden 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısı!

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Biber Çeşitleri , Kavun,Erik,Cennet Meyvesi, Arpa, Pul Biber Çeşitleri, Ayçiçek Küsbesi, Erik, Mısır ve Üzüm Crimson olmak üzere 26 numuneden 24’ü temiz olup, 2 numunede maddeye rastlanmıştır.

Muhammed M. Ömeroğlu’na ait isot ve pul biberden alınan numunelerde yapılan labarotuvar analizi sonucu, yasaklı madde çıkmasından dolayı ürünlerin firmanın isteği üzerine imhası veya menşeine iadesi gerçekleştirilecektir.

Yerli ürünlerden Patlıcan, Maydanoz, Domates, Salatalık ,Sarma Çeşitleri, Marul, Kereviz, Biber Dolmalık Enginar, Pazı, Brokoli , Narenciye Çeşitleri, Pırasa ve Fasulye Çeşitleri olmak üzere 30 numuneden 25’i temiz olup, 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Mağusa’da domates üretimi yapan Zehra Piri ve salatalık üretimi yapan Memiş Ünlü, Tatlusu’da fasulye üretimi yapan Nuri İster, yapılan laboratuvar analizi sonucunda ürünlerde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı için ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Bostancı’da Marul üretimi yapan Yoran Tarım Ltd’e ait maruldan alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi sonucunda, üründe tavsiye dışı ilaç kullanılmasından dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Özçağ Free Port İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

2 Nuri Ersoy İthal Erik Temiz

3 Nuri Ersoy İthal Kavun Temiz

4 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

5 Halil Kasap Paz. İthal Elma(G.S) Temiz

6 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

7 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz

8 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

9 Halil Kasap Paz. İthal Üzüm Crimson Temiz

10 TÜK İthal Arpa Temiz

11 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

12 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

13 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

14 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

15 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz

16 Onbaşı İşl.Ltd. İthal K.Şili Biber Temiz

17 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

18 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

19 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

20 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

21 Svs Tic. Ltd. İthal Armut Temiz

22 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

23 TÜK İthal Arpa Temiz

24 M.HAcı Ali İthal DDGS Mısır Temiz

25 Muhammeed M. Ömeroğlu İthal İsot Limit Üstü

26 Muhammeed M. Ömeroğlu İthal Pul Biber Limit Üstü

27 Şerife G.Civisilli İskele Enginar Temiz

28 Devpa Güzelyurt Klementin Temiz

29 Devpa Güzelyurt Geçci Klementin Temiz

30 Devpa Güzelyurt Washington Portakal Temiz

31 L.A.Ü Güzelyurt Okitsu Mandalin Temiz

32 Engin Hürsen Bostancı Kırmızı Sarma Temiz

33 Engin Hürsen Bostancı Beyaz Sarma Temiz

34 Engin Hürsen Bostancı Pırasa Temiz

35 Yoran tarım Ltd. Bostancı Marul İmha

36 Rüstem Portakalcı Bostancı Brokoli Temiz

37 Kamuran Ender Bostancı Kereviz Temiz

38 Ersoy Kırşan Akdoğan Enginar Temiz

39 Mehmet Özkıraç Akdoğan Enginar Temiz

40 Sadık Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz

41 Doğan Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz

42 Memiş Ünlü Mağusa Maydanoz Limit Üstü

43 Zehra Piri Mağusa Domates limit Üstü

44 Zehra Piri Mağusa Patlıcan Temiz

45 Hürü Şeker Mağusa Domates Temiz

46 Hürü Şeker Mağusa Dolmalık Biber Temiz

47 Soner Öğer Mağusa Marul Temiz

48 Soner Öğer Mağusa Domates Temiz

49 Nuri İster Tatlısu Fasulye Limit Üstü

50 Nuri İster Tatlısu Salatalık Temiz

51 Caner Safel Alsancak Salatalık Temiz

52 Caner Safel Alsancak Pazı Temiz

53 Caner Safel Alsancak Maydanoz Temiz

54 Nuri İster Tatlısu Ayşe Kadın Fasulye Limit Üstü

55 Emine Çelik Tatlısu Domates Temiz

56 Emine Çelik Tatlısu Ayşe Kadın Fasulye Temiz