Yeşil Barış Hareketi “22 Nisan DÜNYA GÜNÜ” vesilesi ile bir açıklama yaptı:

“Birlikte, Dünyamızı Yenileyebiliriz!”

Dünyamızın dengelerini insan eliyle bozarak, yaşanamayacak hale getirdik

Bu gidişi ancak elbirliği ile ve BİRLİKTE çalışarak başarabiliriz

Her tek bireyin sorumluluklarını üstlenerek yerine getirmesi koşulu ile dünyadaki dengeleri oluşturabilmek ve geleceğimizi kurtarabilmek mümkün olabilir.

Üzerimize düşeni hiç yapmayarak bütün dünyada son birkaç ülke gibi sınıfta kaldık.

Bu dünyada yaşıyor ve yaşamak istiyorsak, onun sorunlarını görmek, tek tek her birey sorumluluklar üstlenerek gereğini yapmak zorundayız.

22 Nisan'da Dünya Günü 1970 yılında İlk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak, karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla özel bir gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır. Dünya Günü'nün ortaya çıkmasını tetikleyen olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Santa Barbara açıklarında 28 Ocak 1968'de gerçekleşen bir petrol kazası neticesinde çevreye dökülen 12 milyon litre petrolün yarattığı felaketler zinciri. Bu kazada petrol atıkları bin 300 kilometre kareyi aşkın bir alana yayılarak, o güne kadar görülen en büyük çevre felaketlerinden birine neden olmuş ve 10 bini aşkın kuş, yunus, fok balığı, denizaslanı ile milyonlarca diğere balıkların ölümüne neden olmuştu. İklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen mücadelede tarihi bir dönüm noktası olarak görülen Paris İklim Anlaşması da Dünya Günü'nü olarak belirlenen 22 Nisan 2016'da imzalanmıştır.

Her yıl, 22 Nisan'da Dünya Gününde farklı bir temayla etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl 51’incisi gerçekleşecek olan Dünya günü, kökenleri 1970'e uzanan ve çevre adına ilk uluslararası çalışma olma özelliğine sahip bir etkinlik. Bu yılki teması “Birlikte, Dünyamızı Yenileyebiliriz”. Ağirlikli olarak:

Dünyamızın dengelerini insan eliyle bozarak, yaşanamayacak hale getirdiğimize dikkat çekmek Bu gidişi ancak elbirliği ile ve BİRLİKTE çalışarak başarabileceğimiz Her tek bireyin sorumluluklarını üstlenerek yerine getirmesi koşulu ile dünyadaki dengeleri oluşturabilmenin ve geleceğimizi kurtarabilmenin mümkün olabileceğini anlatarak harekete geçirmek.

Her yıl 22 Nisan’da, 200’e yakın ülkede, resmi olarak devletler eliyle, STÖ’ler ve Üniversitelerle birlikte bu doğrultuda etkinlikler düzenlenerek farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu noktada ülkemizde üzerimize düşeni hiç yapmayarak bütün dünyada son birkaç ülke gibi sınıfta kaldığımızı görmek üzücüdür. Bugüne kadar bizim ülkemizde hiçbir hükümet tarafından gündeme alınmayan bu konuya değinilmemesi bir yana, alınan yanlış kararlar ve adeta tam tersi icraatlarla, her gün giderek artan tahribatlarla, yerel doğal koşullarımızı da zora sokmaktayız.

Biz de bu dünyada yaşıyor ve yaşamak istiyorsak, onun sorunlarını görmek, çareler düşünmek ve gerek devlet, gerekse tek tek her birey bu doğrultuda sorumluluklar üstlenerek gereğini yapmak zorundayız.

Saygılarımızla,

Yeşil Barış Hareketi