  • BIST 1.085
  • Altın 462,600
  • Dolar 7,4157
  • Euro 8,7675
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

Yeşilırmak Direniş Ve Bütünleşme Günü Kutlanacak; Şehitler Anılacak

» »
Tören, Yedidalga İlkokulu Öğretmeni Ela Mavioğlu Şansalan’ın Kaymakamlık adına günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra tören geçişiyle sona erecek.
Yeşilırmak Direniş Ve Bütünleşme Günü Kutlanacak; Şehitler Anılacak

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü, Cumartesi günü kutlanacak. Kutlama öncesinde, şehitler anılacak.

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nü kutlamak ve Yeşilırmak şehitlerini anmak için Yeşilırmak’ta iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören Yeşilırmak Şehitliği’nde saat 17:00’de başlayacak. Törende, çelenkler konulacak, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve saygı atışı yapılacak. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Özel Defter imzalanacak. Tören, dua okunmasından sonra Şehitliğin ziyaret edilip mezarlara çiçek sunulmasıyla sona erecek.

İkinci tören ise Atatürk Büstü önünde saat 17:30’da başlayacak. Büste çelenklerin konulmasından sonra İstiklal Marşı eşliğinde bayrakları göndere çekileceği törende, ardından tören birlikleri denetlenecek.

Törende, 49.P. Alay Komutanlığından P. Yüzbaşı Olcay Karademir tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, Yedidalga İlkokulu öğrencilerinden Nil Yürütmen ve Nisagül Uyar şiir okuyacak.

Tören, Yedidalga İlkokulu Öğretmeni Ela Mavioğlu Şansalan’ın Kaymakamlık adına günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra tören geçişiyle sona erecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TMT Derneği, Aydın Samioğlu’nun Vefatı Nedeniyle Mesaj Yayınladı03 Eylül 2020 Perşembe 11:10
  • Akar’dan Doğu Akdeniz açıklaması: Geldikleri gibi giderler03 Eylül 2020 Perşembe 11:04
  • Pandemi Sürecinde Görev Alan Gönüllü Öğretmenlere Sertifikaları Takdim Edildi03 Eylül 2020 Perşembe 10:53
  • Tarım Bakanlığı Salamis Kampıng Tesisi İle İlgili Açıklama Yaptı03 Eylül 2020 Perşembe 09:49
  • Girne Belediyesi Personeline Covid-19 testi yapıldı.03 Eylül 2020 Perşembe 09:38
  • Denktaş’tan Müteahhitler Birliği’ne Ziyaret03 Eylül 2020 Perşembe 09:03
  • Meclis Takımı İle Belediyeler Birliği Dostluk Maçı Oynadı03 Eylül 2020 Perşembe 08:51
  • KKTC'de 10 yeni Covid-19 vakası03 Eylül 2020 Perşembe 08:48
  • Detay bugün ne manşet attı? 3 Eylül 2020 Perşembe03 Eylül 2020 Perşembe 08:43
  • Gönyeli’de ‘İlkyardım’ farkındalığı03 Eylül 2020 Perşembe 08:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti