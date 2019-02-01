Yeşilköy petrol istasyonu önündeki yol yapımı tamamlandı, yol trafiğe açıldı

Yeşilköy’de, yağışlardan sonra hasar gören ve trafiğe kapatılan yol bugün trafiğe açıldı.
Polis Basın Subaylığı, aşırı yağışlar sonrası meydana gelen çökmeden dolayı 1 Ocak’tan bu yana trafiğe kapalı olan Yeşilköy Petrol İstasyonu önündeki yolun, çalışmaların tamamlanmasıyla bugün yeniden trafiğe açıldığını açıkladı.
Yenierenköy Belediyesi sosyal medya hesabından yol yapım çalışmalarını gösteren görselleri paylaşmıştı:
Sel felaketinde belediyemize bağlı olan Yeşilköy köyümüzdeki anayol çökmesi Karayolları ve Belediye ekiplerimizin müdahelesi ile geçici olarak trafiğe açılacaktır. Bugün koruyucu bariyerler konulduktan sonra yol güvenliği sağlanarak trafiğe açılacaktır.
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