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Yeterlik Sınavlarında ilk üç dereceyi alanlara “Üstün Başarı Belgesi” verildi

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Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Üst, Orta ve Alt Düzey Yeterlik Sınavlarının birinci, ikinci ve üçüncülerine “üstün başarı belgesi” verdi.
Yeterlik Sınavlarında ilk üç dereceyi alanlara “Üstün Başarı Belgesi” verildi

Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Başkanı Ömer A. Köseoğlu, başarı ve başarısızlığın ayırt edilmesinin şart olduğunu, başarılı kişilerin ödüllendirilmesi ve motive edilmesi gerektiğini belirterek, bu vesile ile başlatılan “Üstün Başarı” belge takdim töreninin bugün beşincisini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

Açıklamaya göre, 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen Yeterlik Sınavlarına, Üst Düzeyde 111, Orta Düzeyde bin 377, Alt Düzeyde bin 346 kişi olmak üzere 2 bin 864 kişi katıldı.

Kamu hizmetine ilk girişte, öngörülen düzeyde yeterlik belgesi alınabilmesi için düzenlenen sınavlar sonucunda üstün başarı gösteren kişilere başarı belgesi veriliyor.

Kamu Hizmeti Komisyon üyeleri, Genel Sekreter, İdari İşler ve Sicil İşleri Müdürü ve Sınav İşleri Müdürünün de katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, Başkan Ömer A. Köseoğlu üstün başarı belgelerini takdim etti.

Köseoğlu, kamuya yapılan atama ve terfilerin adil, rekabete dayalı ve liyakat temelinde yapılmasına verdikleri önemi anlatarak, istihdam süreçlerinde gereken vasıflara ve en iyi zihinlere sahip kişilerin kamuda yer almasını amaçladıklarını belirtti.

Adaylarla Kamu Hizmeti Komisyonunun çalışmaları ve yapılan yeterlik sınavları hakkında görüş alış verişinde de bulunan Köseoğlu, adayların, yeterlik sınavlarında gösterdikleri bu başarıyı ilk atama sınavlarında da göstermeleri temennisinde bulundu.

Köseoğlu,14 ve 15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Üst Düzey, Orta Düzey, Alt Düzey ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavlarında başarı gösteren (barajı geçen) kişilerin belgelerini Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Zemin Kat, “müracaat/danışma bölümünden” teslim alabileceklerini kaydetti.

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