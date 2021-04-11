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Yiğitcan Antalya’da dördüncü

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KKTC Atletizm Federasyonu milli atleti Yiğitcan Hekimoğlu, Bayrak Takımları Seçme Yarışları’nda 100 metre branşında dördüncü oldu.
Yiğitcan Antalya’da dördüncü

KKTC Atletizm Federasyonu milli atleti Yiğitcan Hekimoğlu, Bayrak Takımları Seçme Yarışları’nda 100 metre branşında dördüncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen ve 1-2 Mayıs 2021 tarihlerinde Polonya’nın Silesa şehrinde düzenlenecek olan Dünya Bayrak Yarışları’na katılacak Türkiye Milli Takımı’nı seçebilmek için yapılan Bayrak Takımları Seçme Yarışları’na özel davetle katılan Yiğitcan Hekimoğlu, 100 metre branşında yarıştı. Hekimoğlu yarışta elde ettiği 10.65’lik derecesi ile dördüncü oldu ancak Türkiye Milli Takımı’na giremedi.

Bu sezon olimpiyat hedefi ile çalışan ve olimpiyat seçme şansı devam eden sporcumuz Yiğitcan Hekimoğlu, adaya dönerek hazırlıklarına ülkemizde devam edecek.

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