Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün KKTC’ye geliyor.
Yılmaz, bugün KKTC'ye geliyor

Yılmaz, 2 gün kalacağı adada “E-Devlet Mobil Uygulama Lansmanı” programına katılıp, Karpaz’da köy ziyaretleri yapacak.

Adaya bugün öğleden sonra gelmesi öngörülen Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek. Basın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Başbakan Üstel, hükûmet ortaklarının da katılımıyla Karpaz bölgesindeki köyleri ziyaret edip, vatandaşla buluşacak.

Yılmaz yarın ise Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde düzenlenecek E-Devlet Mobil Uygulama Lansmanı programına katılacak.

Yılmaz’ın, ziyaret kapsamında bir dizi temas ve toplantı yapması öngörülüyor.

