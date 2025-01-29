Yılmaz: Her daim Kıbrıs Türkü’nün yanında olmayı sürdüreceğiz

Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı’nda bir basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bu ziyaret kapsamlı ve yoğun bir program çerçevesinde gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullanarak, temaslarına işaret etti.

Beş yıllık ‘Kalkınma Planı’na ilişkin düzenlenecek olan lansmana katılacağını anımsatan Yılmaz, “Kalkınma planları gerçekten çok önemli, çok kıymetli. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Detayları inşallah lansmanda ele alacağız. Bu planın hayata geçmesi için her alanda destek vermeye ve iş birliğimizi geliştirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin de ele alınacağını ve önümüzdeki günlerde atılacak adımları değerlendireceklerini kaydetti.

Cevdet Yılmaz, “Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması ve refah seviyesinin yükseltilmesi için çalışmalarımı kararlılıkla devam ettireceğiz. Kıbrıs Türkünün hürriyeti, hukuku, refahı, bağımsızlığı ve kalkınması milli davamızdır. Milli davamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türkü’nün yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Yılmaz, “Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türkü’nün güvenliği ve refahı bizim için vazgeçilmezdir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC makamları olarak çok yakın iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.