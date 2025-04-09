Yılmaz’la Görüşme İçin Ekonomik Örgütlere Davet gönderildi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın adaya yapacağı ziyaret öncesinde, ülkedeki ekonomik örgütlere Ankara’dan davet gönderildi.
Müteahhitler Birliği, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Otelciler Birliği, İş Adamları Derneği, Genç İş Adamları Derneği ve İşverenler Sendikası’na iletilen davette, söz konusu örgütlerin temsilcilerinden yarın (10 Nisan) saat 18.00’de TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilecek toplantıya katılmaları istendi.
Toplantıda Cevdet Yılmaz ile ekonomik konuların ele alınması bekleniyor.
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