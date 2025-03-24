Yine alkol, yine kaza! 145 promille direksiyon başına geçti...

23.03.2025 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Naim Adiloğlu Caddesi üzerinde, Nıkolas NIKIFOROU (E-29) 145 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KQB 388 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sol kısmında bulunan Auto Sweet Galeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve kaldırım üzerinde park halinde bulunan LE 575 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan LE 575 plakalı araç, o esnada önünde yine park halinde bulunan plakasız aracın arka kısmına, plakasız araç o esnada önünde park halinde bulunan HN 155 plakalı jeep aracın arka kısmına ve HN 155 plakalı jeep araç ise o esnada önünde park halinde bulunan LJ 978 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.