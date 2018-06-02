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YİNE ARA..

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Arif Alasya

Yerel seçim yasaklarına girilmesine ramak kaldı.

Artık adayların ilanı kaldı

Son yazılarımı hep yerel seçimler üzerine yazdım.

Gördüklerim,sezinlediklerim,yaşadıklarım ve hissetliklerimi sizlerle paylaştım.

Kırılanlar muhakkak olmuştur ama bunlar benim hissettiklerimdi.

Temennim yazdıklarımın gerçekleşmemesi..sempati duyduğum her zaman ideolojisine sahip çıkan bir kişi olarak bana yakın veya benimle ayni görüşü paylaşanların kazançlı çıkmasıdır.

Yazmaya başladığım süreçte siyasi görüşümün yanında kendime yakın bulduğum bir siyasi partinin da üyesiydim.

Siyaseti tamamen çıkarsız ve hiçbir makama mevkiye talip olmadan yaptım.Siyaset yaptığım dönemde hep veren taraf oldum hiçbir zaman ne isteyen ne de alan taraf olmadım.

Siyasette emekli yaşı yoktur derler.Doğrudur ancak siyaseti bırakmak vardır.Bu o kadar kolay değildir ancak sebep sonuç ilişkisi içerisinde bırakıp köşeye çekilmek vardır.

Ben de işte bu sebep sonuç ilişkisi içinde 1976’dan itibaren bilinen sempatizan üyesi ve 1980’den itibaren üyesi olduğum partimden istifa ederek köşeme çekildim.

Köşe yazarlığım devam ederken genelde siyasi görüşlerimi içimde saklı tutarak olaylara hep objektif bakmaya çalıştım.Bu nedenle ayni veya benzeri görüşü paylaştığım parti veya siyasetcilerle ters düştüğüm olayları da yaşadım.

Özellikle seçim süreçlerinde bu kırgınlıkları daha da arttığını gözlemledğimdem seçim süreçleri  propaganda süreçlerinin başladığı dönemlerde yazılarıma ara verme kararı almıştım ve yazmıyordum.

Şimdi yine bir seçim dönemine girdik.

Seçimler hakkındaki düşüncelerim bir ayı geçkin bir süredir sizlerle paylaştım.

Şimdi susma zamanı.

Ben dediydim,ben öngördümdü diye yazmaktan hoşlanmıyorum fakat seçim sonrası söylenenler ve yapılanlar üzerinden yazılarımla sizlerle birlikte olmaya çalışacağım..

Yazdığım gazete patronları bana köşe verdiklerince, sizlerin de yazılarımı okuduğunuz sürece da bu böyle olacak. Seçim propaganda dönemleri benim için tatil olacak..

Tüm partiler ve onların adaylarına, Bağımsız olarak aday olan herkese başarılar.

Şimdilik hoşça kalın.

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