Yiyecek arayan arılar, tecrübenin peşinden gidiyor

Arılar daha deneyimli grup üyelerini izleyerek sorun çözmeyi öğrendi. Britanya’da yapılan araştırma ‘sosyal öğrenmenin‘ arıların davranışları üzerinde sanılandan daha etkili olduğunu ortaya koydu.

BBC’nin haberine göre Londra Queen Mary Üniversitesi’nden uzmanlar, bir grup arıyı şeker ödülü içeren bir kutuyu açmaları için eğitti. Bu arılar daha sonra edindikleri bilgileri kolonilerindeki diğer arılara aktardı.

Deney sayesinde, ‘sosyal öğrenmenin’ yaban arılarının davranışları üzerinde daha önce tahmin edilenden daha büyük bir etkiye sahip olabileceği keşfedildi. Araştırmanın makalesi önceki gün Plos Biology dergisinde yayımlandı.

Çalışmayı yürüten bilim insanları, kapağı döndürerek açılabilen bir kutuya şekerli su yerleştirdiler.

Kapak, kırmızı bir kolu iterek saat yönünde, mavi kolu iterek de saat yönünün tersine döndürülebiliyor ve her iki şekilde de açılabiliyordu.

Bir grup arı, bu yöntemlerden birini kullanarak kapağı açma konusunda eğitildi. Bu sırada diğer arılar da izleyici durumundaydı.

İzleyici arılar alternatifi keşfettikten sonra bile, yüzde 98 oranında, eğitilen arı grubunu izlerken gördükleri yöntemi seçti.

Çalışmada ayrıca, eğitilen arı grubunun, kontrol grubuna kıyasla daha fazla kutu açtığı tespit edildi.

Araştırmacılar, bunun arıların çözümü kendileri keşfetmek yerine davranışı sosyal olarak öğrendiklerini gösterdiğini söyledi.

Çalışmayı yöneten Dr. Alice Bridges, “Deneylerimizde, primatlarda ve kuşlarda görülene benzer şekilde, yaban arısı gruplarında davranışsal bir ‘eğilimin‘ yayıldığını ve sürdürüldüğünü gördük” dedi.

Bridges, yaban arıları gibi sosyal böceklerin davranışlarının ‘gezegendeki en karmaşık davranışlar’arasında yer aldığını da söyledi.

Araştırmacılar bu deneyden bir sonuç daha çıkardı. Arıların yiyecek arama davranışında herhangi bir değişiklik olduğunda, bu tercihlerini değiştirmelerinden değil, tecrübeli arıların yiyecek aramayı bırakmasından kaynaklanıyor olabilir.