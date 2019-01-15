YKP: Düşünce özgürlüğü suçlusu olarak vicdani retçilerin hapsedilmesi utanç!

YKP'nin yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

"YKP, vicdani reddin Anayasa Mahkemesi kararında da bir düşünce özgürlüğü olarak tanındığının altını çizer, bu nedenle vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun düşünce suçlusu olarak cezaevine girmesini 4’lü koalisyonun utancı olduğunu vurgular…

Dünyada vicdani retçilerin hapiste olduğu insan hak ve özgürleri açısında da acınası durumda olan Eritre, Türkmenistan gibi Kıbrıs’ın kuzeyi de herhalde ayni klasmandadır ki benzer uygulamalar burda da uygulanmaktadır. Bu kabül edilebilir durum değil… Her birey insan hak ve özgürleri var olmalıdır, YKP bunun eksiksiz bu coğrafyada uygulanması için mücadele etmeye devam edecektir.

YKP, Vicdani Ret İnisiyatifinin bugün (Salı) saat 17 cezaevi önüne buluşma çağrısına insan hak ve özgürlüklerine, düşünce özgürlüğüne, anti-militarizme önem verdiğini söyleyen siyasi parti, sendika ve örgütleri katılmaya çağırır.

YKP, tüm üye, sempatizan ve parti dostlarını saat 17’de cezaevi önünde olmaya çağırır…

YKP, direnenlere omuz omuza, dayanışarak mücadeleyi sürdürmeye devam edecek…"