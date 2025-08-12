  • BIST 11031.91
  • Altın 4381.104
  • Dolar 40.7138
  • Euro 47.3205
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

YKS tercih süreci yarın sona eriyor

» »
Üniversite adayları için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci yarın sona erecek.
YKS tercih süreci yarın sona eriyor

Üniversite adayları için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci yarın sona erecek.

Bu yıl 21-22 Haziran’da düzenlenen 2025-YKS’ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu.

Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 1 milyon 549 bin 940, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 156 bin 40 aday girdi.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 Ağustos’ta tercih süreci başladı. Bu tarihten itibaren ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden alınmaya başlanan tercihler için verilen süre yarın sona erecek.

Bu yıl yükseköğretim kurumlarında genel kontenjanların yanı sıra okul birincisi, depremzede aday, 34 yaş üstü kadın, şehit yakını, gazi ve gazi yakını kontenjanları da dahil olmak üzere toplam 909 bin 190 kontenjan bulunuyor.

Depremzede, 34 yaş üstü kadın ve gazi yakınlarına özel kontenjan

Bu yıl da özel durumu olan adaylar için ek kontenjanlar ayrıldı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde ikamet eden adaylar için devlet üniversitelerinde ilave kontenjan uygulaması devam edecek; ancak bu uygulama gelecek yıl sona erecek.

Depremzede adaylar, 34 yaşını tamamlamış kadınlar, şehit ve gazi yakınları, öncelikle genel kontenjan ve ardından kendileri için ayrılan özel kontenjanlar dikkate alınarak puanlarının yettiği en üst tercihlerine yerleştirilecek. Bu kontenjanların sınırlı olması nedeniyle, adayların tüm tercihlerini popüler programlardan oluşturması, puanlarının yetmemesi durumunda açıkta kalma riskini beraberinde getiriyor. Özel kontenjanların ilk yerleştirmede dolmaması halinde ek yerleştirmede de bu kontenjanlara yer verilecek, ancak yine dolmazsa genel kontenjana aktarılmayacak.

Sınav yılının ilk günü itibarıyla 34 yaşını tamamlamış ve daha önce bir lisans programından mezun olmamış kadınlar için de belirlenen devlet üniversitelerinde kontenjan ayrıldı.

27 yeni program

Bu yılki tercih kılavuzunda, bilişim, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve dijital tarım gibi alanlarda 3’ü lisans, 24’ü ön lisans olmak üzere toplam 27 yeni program ilk kez yer alıyor. “Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar”, “Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi”, “Yenilenebilir Enerji Teknikerliği” ve “Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği” gibi programlar, sektörün ve iş gücü piyasasının güncel taleplerine göre tasarlandı.

Ayrıca, 2023’te açılan ve doluluk oranı %100’e ulaşan yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik gibi programların uygulandığı üniversite sayısı da bu yıl 80’in üzerine çıkarıldı.

Başarı sıralaması şartı devam ediyor

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik gibi programlar için uygulanan en düşük başarı sırası koşulu bu yıl da geçerli olacak. Kılavuzda yer alan “TYÇ” logosu ise diplomaların yurt dışında tanınırlığını artırarak öğrencilere uluslararası alanda kolaylıklar sağlayacak.

Ek yerleştirme süreci

Milli Eğitim Bakanlığı, rehber öğretmenler aracılığıyla tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Üniversiteler de düzenleyecekleri fuarlarla adaylara destek olacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar kayıt işlemlerini 1-5 Eylül tarihleri arasında, elektronik kayıtları ise 1-3 Eylül’de yapabilecek. İlk yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından merkezi ek yerleştirme yapılacak. Ancak, ilk yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar ek yerleştirmeye başvuramayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Temmuz ayı açlık sınırı 30 bin 597 TL11 Ağustos 2025 Pazartesi 11:51
  • Hasan Ertüz hayatını kaybetmiş şekilde bulundu11 Ağustos 2025 Pazartesi 11:29
  • Öğretmen Sınavları tamamlandı ancak atamalar seçimden sonra!11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:22
  • Cereyan tepmeye devam ediyor! Üstel 9 aydır El-Sen yetkilileri ile görüşmüyor!11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:17
  • Döviz güne nasıl başladı?11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:16
  • Sıcaklar sürüyor11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:15
  • Tozlu hava etkili oluyor11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:15
  • Öğretmenlik sınavlarına 2200 kişi katıldı!11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:13
  • Elektrik kesintisi soruşturulacak! 15 gün içerisinde sonuçlanacak!10 Ağustos 2025 Pazar 15:25
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı10 Ağustos 2025 Pazar 13:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti