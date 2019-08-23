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YÖDAK'ta işler iyice karıştı! açıklama açıklama üstüne....

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YÖDAK'ta işler iyice karıştı! açıklama açıklama üstüne....
YÖDAK'ta işler iyice karıştı! açıklama açıklama üstüne....

“Toplantılarda ses kaydı yapılması ve not tutulması önerisi reddedildi”

Yüksek Öğrenim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) peş peşe açıklamalar geldi, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, istifasının istendiğini söyledi, kendine iftira atıldığını belirtti.
Büke, “toplantılarda ses kaydı alınması ve not tutucu personel bulundurulması önerilerinin kurul kararı ile reddedildiğini” iddia etti.


YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ise 28 Ağustos Çarşamba günü “olağanüstü toplantı” yapılacağını açıkladı.


Büke: "Ses kaydı önerim reddedildi"

Büke şunları söyledi:

İki gündür basında yer alan haberler nedeni ile aşağıdaki açıklamayı yapmam zorunlu olmuştur.
YÖDAK Başkanı olarak toplantılarda ses kaydı alınması ve not tutucu personel bulundurulması önerilerimi kurul kararı ile reddeden YÖDAK üyelerinin istifamı talep ettikleri yazıda ve/veya basında vb. yer alan şahsıma yöneltilen tüm suçlamalar abesle iştigal, mesnetsiz, iftira, yanlış  ve/veya yanıltıcıdır ve maalesef kuruma zarar vermektedir. Konuyla ve tek yanlı yapılan haberlerle ilgili her türlü hukuki hakkımı saklı tuttuğumu bildirir, toplantılarında ses kaydı ve not tutucu personel bulunmasını istemeyen üyelerin tüm  suçlamalarını reddederim.  YÖDAK’a  zarar verecek, krizler ve depremler yaratacak bu tür tavır ve davranışlarından üyeleri vazgeçmeye davet ederim.

 

Hasgüler: "Dosyalar sonuçlandırılacak"

YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ise 28 Ağustos Çarşamba günü “olağanüstü toplantı” yapılacağını açıkladı.


Hasgüler’in açıklaması şöyle:

YÖDAK 28 Ağustos Çarşamba günü olağan üstü toplantı çağrısıyla toplanıyor. YÖDAK gündemdeki önemli ve öncelikli konuları olağanüstü toplantıyla nihai ve gerekli kararları alarak yüksek öğretimin gelişimi için her türlü önlemi alacaktır. Böylelikle yasanın vermiş olduğu görevleri sorumluluk bilinciyle hareket ederek yoluna koyacağız.

Üniversitelerimiz müsterih olsun; kurul her ortamda önündeki dosyaları hiçbir mağduriyet yaratmadan sonuçlandıracaktır. Öyle ki YÖDAK tarihinde ilk kez gelecek yılın bütçesini Kurul üyeleri ve mali sorumlu personel çok sıkı ve kolektif bilinçle hazırlamış ve Maliye Bakanlığına geçtiğimiz haftadan teslim etmiştir. Bunlarla birlikte 2 yıldır bekleyen ve TC-KKTC Ortak protokolü gereği yapılması gereken Tüzükler de Mevzuat Dairesine gönderilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilmiştir.

YÖDAK şeffaf ve demokratik katılımcı biçimde önündeki dosyaları sonuçlandıracak ve gerekli kararları alacaktır. Son olarak YÖDAK başkanlık sistemiyle değil kolektif ve demokratik karar yoluyla çalışan bir kurumdur. Bu karakteri gereği kurul üyelerinin tamamı bu bilinçle hareket ermektedir.

YÖDAK toplantılarında  raportör olmadığı ve rapor tutulmadığı ortaya çıktı. Konuyu gündeme getiren YÖDAK Başkanı Yönetim Kurulu Üyelerinin raportörün toplantıya girmesine onay vermediklerini de açıkladı. 

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Bazı YÖDAK üyelerinin ise hakkında usulsüzlük ile ilgili poliste soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Usulsüzlük araştırmasının özellikle iki üye hakkında yoğunlaştığı öğrenilirken önümüzdeki günlerde YÖDAK'ın  tüm kurul üyelerinin de olduğu gibi görevden alınabileceği de konuşuluyor.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’nin açıkladığı Raportör olayına karşı çıkan kurul üyeleri ise merak ediliyor.

YÖDAK Kurul üyelerinin tümünün görevden alınması gündemde.

Prof Dr. Mehmet Hasgüler, Prof Dr. Ahmet Pehlivan, Prof Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Olgun Çiçek, Prof Dr. Haslet Balcıoğlu ve Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı,'nın da görevden alınabilecekleri iddia ediliyor.

Hülya Harutoğlu ve  Olgun Çiçek hakkında soruşturma iddiası

Kurul üyeleri hakkında polise şikayetler bulunduğu öğrenilirken polisin tebligat ile ilgili sıkıntı yaşadığı öğrenildi. Kurul üyeleri hakkında usulsüzlük iddiaları da bulunuyor.

İlgili HABER: YÖDAK'ta işler karıştı! Bu kez kendi kendileri ile kavga ettiler! 2 üye Hakkında usulsüzlük soruşturması!

 

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