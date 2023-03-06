Yoga, erkeklerin cinsel hayatını olumlu etkiliyor

Araştırmalar, yoganın erkelerin cinsel hayatını olumlu yönde etkilediğini ortaya çıkardı. Bilimsel bir inceleme, yoga veya koşmanın erken boşalma ile mücadelede etkili olabileceğini öne sürüyor.

Uzmanlar, erkeklerin cinsel hayatları üzerinde çalıştı ve yatak odasında biraz daha uzun süre kalmak isteyen erkekler için yogayı önerdiler.

3.485 erkek dahil 54 çalışmaya baktılar. Araştırma, 18 ila 45 yaşları arasındaki erkekleri içeriyordu. 35 kişilik bir gruba, haftanın beş günü, günde en az 30 dakika koşmaları söylendi. Bu erkeklerde birliktelik sırasında erken boşalmanın önüne geçildiği görüldü.

Günde sadece yarım saat yürümeleri söylenenlerde ise bu süre 50 saniye sürdü. Başka bir çalışma da 12 hafta yoga yapan 26 erkeği inceledi ve sürelerin üç kattan fazla arttığı ortaya çıktı.

Anglia Ruskin Üniversitesi liderliğindeki inceleme ise ginseng meyvesi özünün erkeklerin cinsel performansını iyileştirebileceğine dair zayıf kanıtlar buldu.

Profesör Lee Smith, “Bu kanıt, az sayıda erkeği içeren çalışmalara dayanmakta ve bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var, ancak fiziksel aktivite gibi yaklaşımlar tüm erkeklere yardımcı olabilir” dedi.