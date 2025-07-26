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Yol kenarında ölü bulunmuştu... Polisten açıklama

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Bufavento-Alevkayası Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında 23 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde bir erkek şahıs ölü olarak bulundu.
Yol kenarında ölü bulunmuştu... Polisten açıklama

Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin, Değirmenlik’te ikamet eden 57 yaşındaki Mustafa Ocak olduğu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından ceset, otopsi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otopsi raporuna göre Mustafa Ocak’ın, serebrovasküler hastalıkanterosklerotik hipertrofik kalp hastalığıkalp krizi, ve buna bağlı olarak gelişen dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

 

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