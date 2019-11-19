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Yolcu Baf'a bagajı Ercan'a indi

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Yolcu Baf'a bagajı Ercan'a indi
Yolcu Baf'a bagajı Ercan'a indi

Transit uçuşla ABD’den Güney Kıbrıs’a giden yolcunun Baf Havaalanı’na, bagajının ise Ercan Havaalanı’na indiği haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Paola Haciyoannu isimli oyuncu, ABD ziyaretinin ardından Ada’ya dönüşünde Berlin ve Budapeşte’de değiştirdiği United Airlines, Easy Jet ve Ryanair olmak üzere üç ayrı havayolu şirketine ait uçaklarla Baf Havaalanı’na indi.

Bagajının uçaktan çıkmadığını fark eden oyuncu EasyJet ile iletişim kurduğunda, bavulunun Berlin’deki havaalanında karıştığını öğrendi. Bagajının Baf veya Larnaka havaalanlarından birine gönderilmesini istedi.

Gazete, Haciyoannu’nun dün Türk telefon şebekesine ait bir telefondan arandığını ve hattın diğer ucundaki kişinin çok kibar bir sesle ‘İyi günler. Sizi Ercan’dan arıyorum. Bavulunuz burada, buyurun alın’ denildiğini yazdı. “Ercan nerede” sorusuna karşı taraftan “Kuzey Kıbrıs’ta” cevabını aldığını belirten Haciyoannu, EasyJet gibi, Güney Kıbrıs’la bağlantılı özel bir havayolu şirketinin bunu yapmasına şaşırdığını belirtti.

Habere göre, bagajının Berlin’den İstanbul’a, oradan da Ercan Havaalanı’na geldiğini öğrenen Haciyoannu, kendisini arayan görevliye “masrafını ödesem bagajımı gönderir misiniz” sorusuna Rum tarafına bavul gönderilmediği cevabını alması üzerine KKTC’ye geçip, Ercan Havaalanı’ndan bagajını aldı.

Paula Haciyoannu, KKTC’ye ilk kez geçtiğinden, bavul dolusu eşya aldığı gerekçesiyle başının derde girmemesi için kara geçiş kapısındaki Rum polislere izahta bulunduğunu anlattı.

Gazete, yaptığı araştırmada, EasyJet şirketinin Berlin yetkililerinin Haciyoannu’nun bagajın ilk uçuşla göndermek için Türk Havayollarına teslim ettiklerini, dolayısıyla da bagajın İstanbul üzerinden Ercan’a ulaştığını öğrendiğini aktardı.

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