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Yollar güvensiz: “Hükümetin” kayıtsızlığı can alıyor!

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"Sesimizi yükseltiyor, yaşam hakkımızı savunuyoruz!"
Yollar güvensiz: “Hükümetin” kayıtsızlığı can alıyor!

Yollar güvensiz: “Hükümetin” kayıtsızlığı can alıyor!

 

Her gün, yetersiz yolların, plansızlığın, artan nüfusun, denetimsizliğin pençesinde yeni canlar yitip gidiyor. Son bir hafta içinde yaşanan trafik kazaları, 7 masumun hayatı karanlığa sürükledi. Artık sabahlarımız kabuslarla dolu; her an, bir insanımızı bu acımasız yollara kurban vermek zorunda kalıyoruz.

 

Sıcak koltuklarında oturan ve kendine “hükümet” diyenler, bu kaosun sorumluluğunu yüklenmek yerine, sessiz ve duyarsız kalmayı tercih ediyor.

 

Trafikte ölümle sonuçlanan kazalarda dünya liderliğine doğru ilerliyoruz, yine de ortada hiçbir Acil Eylem Planı yok!

 

Bunun yerine “sol direksiyonlu araç ithaline izin vermek” gibi tehlikeli bir girişim öne çıkıyor.

 

UBP-DP-YDP ortaklığı, hiçbir bilimsel çalışmaya, trafik yol güvenliği ile ilgili geleceğe dönük bir programa sahip olmaksızın, bu ölümlerin baş aktörü olmuştur.

 

Defalarca uyarmamıza rağmen, Trafik Acil Eylem Planı hala hayata geçirilmemiştir. Bu plan acilen uzmanlarla birlikte hazırlanmalı ve kararlı bir irade ile uygulanmalıdır. Trafik sorunu, artık bu hükümetin bir numaralı gündem maddesi olmalıdır!

 

Geçtiğimiz yıl 50 ölümlü kaza yaşandı. Bu tablo, ayda ortalama 4 insanımızın hayatını kaybetmesi demektir. Ancak bu yıl, istatistikler korkutucu boyutları geçerek, trajik bir tablo çizmeye devam etmektedir.

 

Halkımızı, yaşananlara kayıtsız kalmamaya ve “hükümet”e rağmen yollarda son derece dikkatli ve yavaş olmaya çağırıyoruz.

 

Sesimizi yükseltiyor, yaşam hakkımızı savunuyoruz!

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi

17.01.2025

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