YSK: Sandık kurullarının belirlenmesine parti ve adaylar müdahale edemez

Yüksek Seçim Kurulu, sandık başkan ve üyelerinin geçmişte görev almış, siyasi bağlantısı olmayan kişilerden belirlenmesi konusunda hassasiyet gösterildiği ve seçim sürecinde partiler veya adaylar tarafından müdahale edilemeyeceğini vurguladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İlçe Seçim Kurulları'nın, sandık kurullarının geçmişte görev alan ve siyasi bağlantısı bulunmayan kişilerden oluşmasıyla ilgili hassasiyet gösterdiğini ve bu konuda yaptığı tüm araştırma ve çalışmalar sonrasında sandık başkan ve üyelerini belirlediğini belirtti.

YSK, "Bugün basında yer alan Başbakan Ünal Üstel`in sözlerine istinaden sandık kurullarının oluşumuna ilişkin açıklama yapılması zaruretinin doğduğunu belirtti.

YSK tarafından yapılan yazılı açıklamada "5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca her sandıkta İlçe Seçim Kurulları tarafından görevlendirilen bir başkan ve iki üyeden oluşan sandık kurulları bulunduğu hatırlatıldı. YSK, bu üyelerin iyi ün sahibi olmakla tanınmış seçmenler veya kamu görevlileri arasından seçildiğini hatırlattı.

YSK açıklamasında, İlçe Seçim Kurulları'nın geçmişte görev alan ve siyasi bağlantısı bulunmayan kişilerden sandık kurullarının oluşumu üzerinde hassasiyet gösterdiği ve bu konuda yaptığı tüm araştırma ve çalışmalar sonrasında sandık başkan ve üyelerini belirlediği vurgulandı.

Yüksek Seçim Kurulu, oluşturulan kurulların seçimde yer alacak parti ve adayların bilgilerine getirilerek itiraz hakkı tanındığını da hatırlattı. YSK, belirtilen üyeliklere ek olarak, seçime katılan her siyasal parti ve bağımsız adayların bildirecekleri birer temsilcinin de sandık kuruluna üye olduğunu kaydetti.

YSK AÇIKLAMASI ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Sandık kurulları seçim günü oy verme işleminin başlangıcı öncesi, oy verme işlemi esnasında ve sonrasında sandık başında tüm işlemleri yürütme, gerekli tedbirleri ve kararları alma yetkisini haizdir. Sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme günü göreve başlamadan önce, hiçbir etki altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için, görevini yasaya göre, dosdoğru yapacağına, namusu ve vicdanı üzerine and içer. Yukarıda ifade edilen kurallar çerçevesinde oluşturulan ve görev yapan sandık kurulları tarafsız bir şekilde görevlerini yürütür. Sandık kurullarının belirlenmesinden görevlerinin tamamlanmasına kadar geçen süre zarfında herhangi bir şekilde siyasi parti veya adayların etki veya müdahalesine veya görevleri esnasında herhangi bir siyasi parti veya adaya yönelik çalışmasına olanak bulunmamaktadır. Sandık kurulu başkan ve üyeleri yasaya aykırı hareketleriyle seçim işlemlerinin yapılmasını veya oy verilmesini kısmen veya tamamen olanaksız kılar veya seçim veya halkoylamasının görev yaptıkları sandıkta geçersiz olmasına bilerek neden olurlarsa suç işlemiş olurlar."