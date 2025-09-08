Ana Sayfa
Kayıp Şahıslar Komitesi'nden sekiz farklı noktada kazı çalışması
Bloomberg: AKP Boğaz köprülerini ve 9 otoyolu özelleştirmek için harekete geçti
Türkiye-Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gençlerin Ünal abisi... "Bizim derdimiz torpil değildir, asla da olmayacaktır"
Çatalköy'de yarın elektrik kesintisi yapılacak
Yüksek Mahkeme, 5 Kıbrıslı Rum'un 3 aylık tutukluluk kararını bozdu
Koop-Sen: Dayatma paketi kabul edilemez!
Larnakalılar Derneği'nden DAÜ Rektörü Kılıç'a ziyaret: Larnakalılar Dayanışma Gecesi ele alındı!
Yüksek Mahkeme, 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararını bozdu
KOOP'ta işler karıştı, haklar budanmak isteniyor!
KTGB: Gazeteciler, Kıbrıs'a turist olarak gelip suç işleyen kimseler tarafından tehdit ediliyor!
Meteoroloji uyardı: Yarın yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Çalışmalarımız ve kurumumuz siyasi tartışmalara alet edilmemeli
Gürsel Tekin, polis eşliğinde CHP İl Başkanlığı binasına girdi, CHP yönetimi binayı kapatma kararı aldı
Bağımsızlık Yolu, seçim kararını açıkladı
Putin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak
Türkiye-Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gençlerin Ünal abisi... "Bizim derdimiz torpil değildir, asla da olmayacaktır"
Yüksek Mahkeme, 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararını bozdu
Koop-Sen: Dayatma paketi kabul edilemez!
Larnakalılar Derneği’nden DAÜ Rektörü Kılıç’a ziyaret: Larnakalılar Dayanışma Gecesi ele alındı!
KOOP'ta işler karıştı, haklar budanmak isteniyor!
KTGB: Gazeteciler, Kıbrıs'a turist olarak gelip suç işleyen kimseler tarafından tehdit ediliyor!
Çalışmalarımız ve kurumumuz siyasi tartışmalara alet edilmemeli
Gürsel Tekin, polis eşliğinde CHP İl Başkanlığı binasına girdi, CHP yönetimi binayı kapatma kararı aldı
Bağımsızlık Yolu, seçim kararını açıkladı
Erhürman: Anlatacak başarı hikayesi olmayanlar, kelime oyunu yapıyor
Haftalık itfaiye raporu... 7 yangın ve 25 özel servis olayı
Yüksek Mahkeme, 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararını bozdu
08.09.2025 18:53
KKTC’de “Askeri Bölgeyi İhlal” suçlamasıyla tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu.
5 Kıbrıslı rum Çarşamba ve Cuma günü yeniden mahkemeye çıkartılarak teminat talebinde bulunacaklar.
Diğer Haberler
Gençlerin Ünal abisi... "Bizim derdimiz torpil değildir, asla da olmayacaktır"
Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik.
Çatalköy'de yarın elektrik kesintisi yapılacak
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Çatalköy Cornaro bölgesi sahiline 10.30-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
Yüksek Mahkeme, 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararını bozdu
KKTC’de “Askeri Bölgeyi İhlal” suçlamasıyla tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu.
Koop-Sen: Dayatma paketi kabul edilemez!
Koop-Sen, Ağustos maaşlarının ödenmemesi ve özlük haklarının geri çekilmesine yönelik "dayatma paketini" kınadı. Sendika, işten durdurmaların söz konusu olmadığını ve görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.
Larnakalılar Derneği'nden DAÜ Rektörü Kılıç'a ziyaret: Larnakalılar Dayanışma Gecesi ele alındı!
Larnakalılar Derneği, belgesel, kitap projeleri ve Dayanışma Gecesi daveti için DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç'ı ziyaret etti. Kılıç, üniversitenin projelere destek vereceğini açıkladı.
Yüksek Mahkeme, 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararını bozdu
KKTC’de “Askeri Bölgeyi İhlal” suçlamasıyla tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu.
KOOP'ta işler karıştı, haklar budanmak isteniyor!
08 Eylül 2025 Pazartesi 17:01
KTGB: Gazeteciler, Kıbrıs'a turist olarak gelip suç işleyen kimseler tarafından tehdit ediliyor!
08 Eylül 2025 Pazartesi 17:00
08 Eylül 2025 Pazartesi 17:00
Çalışmalarımız ve kurumumuz siyasi tartışmalara alet edilmemeli
08 Eylül 2025 Pazartesi 16:58
08 Eylül 2025 Pazartesi 16:58
Gürsel Tekin, polis eşliğinde CHP İl Başkanlığı binasına girdi, CHP yönetimi binayı kapatma kararı aldı
08 Eylül 2025 Pazartesi 16:56
08 Eylül 2025 Pazartesi 16:56
Bağımsızlık Yolu, seçim kararını açıkladı
08 Eylül 2025 Pazartesi 15:29
Erhürman: Anlatacak başarı hikayesi olmayanlar, kelime oyunu yapıyor
08 Eylül 2025 Pazartesi 15:29
08 Eylül 2025 Pazartesi 15:29
Haftalık itfaiye raporu... 7 yangın ve 25 özel servis olayı
08 Eylül 2025 Pazartesi 15:16
Girne’de iki trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı, 2 tutuklu
08 Eylül 2025 Pazartesi 14:17
Kanunsuz avlanan 7 kişiye yasal işlem
08 Eylül 2025 Pazartesi 14:16
Kamu Hizmeti Komisyonu: Çalışmalarımız ve kurumumuz siyasi tartışmalara alet edilmemeli
08 Eylül 2025 Pazartesi 12:59
08 Eylül 2025 Pazartesi 12:59
