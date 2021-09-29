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Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik açıkladı: Aşı olmayan ve PCR yaptırmayan mahkeme personeli izne çıkarılacak

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Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Genç TV ekranlarında yayınlanan ‘Er Meydanı’ adlı programa katılarak, mahkemelerin Koronavirüs denetimleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik açıkladı: Aşı olmayan ve PCR yaptırmayan mahkeme personeli izne çıkarılacak

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Genç TV ekranlarında yayınlanan ‘Er Meydanı’ adlı programa katılarak, mahkemelerin koronavirüs denetimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Şefik, koronavirüsün başından itibaren önlemler aldıklarına işaret ederek, “Çok enterasandır ki mahkemeye gelme açısından koronavirüs önem arz ediyor ama sosyal hayatta arz etmiyor” dedi.

Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte randevuların artırıldığını ve daha fazla dava görüldüğünü belirten Şefik, koronavirüs nedeniyle davalarına katılmak istemeyen kişilerin davalarının yazılan dilekçenin ardından ertelenebildiğini dile getirdi.

MAHKEMELERE GİRİŞLERDE ADAPASS İSTENİYOR...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bütün mekanların ölçüldüğünü ve sayı olarak yazıldığının altını çizerek, “Hala daha bu prosedürler devam ediyor” şeklinde konuştu.

AdaPass uygulamasının bu hafta mahkemelerde de uygulamaya girdiğine de dikkat çeken Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, “Aşılı olan kişiler AdaPass gösterdiği taktirde mahkemelere rahat girebiliyor, aşısız kişilerin ise 72 saatte PCR yaptırması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

BİR GENELGE ÇIKARILACAK

Aşı olmayı ve PCR yaptırmayı kabul etmeyen kişilerde sorun olduğunu da belirten Şefik, konuyla ilgili Personel Dairesi’yle görüşüldüğünü aktardı ve şöyle devam etti:

“Bu konumda olan personelimiz var ise izne çıkması söz konusudur. Bu konuya ilişkin bir genelge çıkacağı söylendi. Dışarıdan birilerinin gelmesi de mümkün değil. Kapılardaki denetim doğru dürüst yapıldığı müddetçe mümkün değil.”

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